Путин в Ашхабаде встретится с президентом Туркмении

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Ашхабад, 2 октября. Российский лидер Владимир Путин 2 октября прилетит в Туркмению на встречу с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

По сообщению пресс-службы Кремля, стороны подпишут ряд соглашений. Также будет рассмотрено сотрудничество в сфере политики, торговли, экономики, а также научные и культурные связи.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что кабинет министров России одобрил соглашение о сотрудничестве с Туркменией в сельскохозяйственной сфере.