Тимати на время покинет сцену ради своей дочери

В Избранное

Москва, 1 октября. Российский рэп-исполнитель Тимати объявил, что 4 ноября в СК «Олимпийский» пройдет его последний сольный концерт в ближайшие годы.

«Четвёртого ноября в СК «Олимпийский» действительно состоится мой последний Большой!! Сольный!! Концерт!! В Москве!! В ближайшие 2-3 года», – объявил исполнитель в соцсети Instagram.

По его словам, подготовка такой концертной площадки, как постановка шоу требует серьезной и долгой работы. Также Тимати напомнил, что весной выйдет его новый альбом, после чего он проведет тур в его поддержку.

Исполнитель объяснил, что подобные мероприятия отнимают у него много времени, которое он хотел бы проводить со своей дочерью.