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Тимати на время покинет сцену ради своей дочери
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    Тимати на время покинет сцену ради своей дочери

    23:58  1 Октября 2017
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    Тимати на время покинет сцену ради своей дочери

    Москва, 1 октября. Российский рэп-исполнитель Тимати объявил, что 4 ноября в СК «Олимпийский» пройдет его последний сольный концерт в ближайшие годы.  

    «Четвёртого ноября в СК «Олимпийский» действительно состоится мой последний Большой!! Сольный!! Концерт!! В Москве!! В ближайшие 2-3 года», – объявил исполнитель в соцсети Instagram.

    По его словам, подготовка такой концертной площадки, как постановка шоу требует серьезной и долгой работы. Также Тимати напомнил, что весной выйдет его новый альбом, после чего он проведет тур в его поддержку.

    Исполнитель объяснил, что подобные мероприятия отнимают у него много времени, которое он хотел бы проводить со своей дочерью.

    «Мне бы хотелось во всей этой суете не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени!!!», – написал он, подчеркнув, что он не покидает сцену навсегда.   

    Автор: Антон Зарубин
    #тимати #концерт #выступление
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