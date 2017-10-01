Генпрокурор Украины заявил, что каждый украинец должен иметь оружие для самозащиты

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Киев, 1 октября. Каждый украинец должен иметь оружие, чтобы обладать возможностью защитить себя – с таким предложением выступил главный военный прокурор Украины генерал-лейтенант юстиции Анатолий Матиос.

«Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь», – приводит его слова «Газета.ru».

По словам прокурора, он всегда носит с собой табельное оружие, добавив, что пока что применял его лишь на полигоне или в тире.

Напомним, что ранее глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский упомянул, что депутаты Верховной рады рассмотрят законопроект о предоставлении отдельным категориям граждан права на владение короткоствольным боевым огнестрельным оружием.