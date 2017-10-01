Премьер Испании не признал факт проведения в Каталонии референдума

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Мадрид, 1 октября. Глава правительства Испании Мариано Рахой отказался признавать факт проведения референдума о самоопределении Каталонии.

Как заявил премьер-министр Испании, действия властей не нарушали закон.

«В Каталонии сегодня не было референдума по вопросу о самоопределении», — заявил Рахой в интервью испанским СМИ.

При этом он отметил, что диалог с властями Каталонии будет продолжен.

Ранее «Газета.ру» сообщала о закрытии избирательных участком после проведения голосования. В настоящее время известно о 761 пострадавшем в ходе беспорядков.

