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Политика
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Премьер Испании не признал факт проведения в Каталонии референдума
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    Премьер Испании не признал факт проведения в Каталонии референдума

    23:35  1 Октября 2017  /обновлено: 23:35  01 Октября 2017
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    Премьер Испании не признал факт проведения в Каталонии референдума

    Мадрид, 1 октября. Глава правительства Испании Мариано Рахой отказался признавать факт проведения референдума о самоопределении Каталонии.

    Как заявил премьер-министр Испании, действия властей не нарушали закон.

    «В Каталонии сегодня не было референдума по вопросу о самоопределении», — заявил Рахой в интервью испанским СМИ.

    При этом он отметил, что диалог с властями Каталонии будет продолжен.

    Премьер Испании не признал факт проведения в Каталонии референдума

    Ранее «Газета.ру» сообщала о закрытии избирательных участком после проведения голосования. В настоящее время известно о 761 пострадавшем в ходе беспорядков.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    #мариано рахой
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