ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Марселе

В Избранное

Марсель, 1 октября. Ответственность за нападение на прохожих на крупнейшем вокзале Марсель Сен-Шарль взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

Соответствующая публикация была выложена террористам в Сеть.

В результате нападения погибли две женщины, нападавший был ликвидирован на месте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на прохожих у марсельского вокзала варварской атакой.

Сейчас расследованием инцидента занят антитеррористический отдел французской прокуратуры. Как пишет «Газета.ru», нападавший уже был известен правоохранительным органам Франции.

1 Организация запрещена на территории РФ.