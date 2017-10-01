ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Марселе
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Марсель, 1 октября. Ответственность за нападение на прохожих на крупнейшем вокзале Марсель Сен-Шарль взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).
Соответствующая публикация была выложена террористам в Сеть.
В результате нападения погибли две женщины, нападавший был ликвидирован на месте.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на прохожих у марсельского вокзала варварской атакой.
Сейчас расследованием инцидента занят антитеррористический отдел французской прокуратуры. Как пишет «Газета.ru», нападавший уже был известен правоохранительным органам Франции.
1 Организация запрещена на территории РФ.