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Политика
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Политика
Руководство Иракского Курдистана заявило о готовности начать переговоры с Багдадом
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    Руководство Иракского Курдистана заявило о готовности начать переговоры с Багдадом

    23:22  1 Октября 2017
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    Руководство Иракского Курдистана заявило о готовности начать переговоры с Багдадом

    Эрбиль, 1 октября. Руководство Иракского Курдистана заявило, что готов начать серьезный диалог с иракским правительством на основе инициативы, выдвинутой духовным лидером шиитов Ирака аятоллы Али ас-Систани.

    Соответствующее коммюнике было распространено администрацией главы региона Масуда Барзани. В нем говорится, что инициатива главы шиитов Ирака обсуждалась на заседании Высшего совета по проведению референдума в автономии.

    «Политическое руководство Иракского Курдистана приветствовало инициативу духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али ас-Систани», – отметило руководство Иракского Курдистана.

    Как отметили в администрации Иракского Курдистана, призыв аятоллы вернуться к переговорам отвечает их устремлениям. Руководство региона выразило уверенность, что напряженность между Багдадом и Эрбилем можно решить лишь диалогом.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #ирак #курдистан
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