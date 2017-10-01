Руководство Иракского Курдистана заявило о готовности начать переговоры с Багдадом

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Эрбиль, 1 октября. Руководство Иракского Курдистана заявило, что готов начать серьезный диалог с иракским правительством на основе инициативы, выдвинутой духовным лидером шиитов Ирака аятоллы Али ас-Систани.

Соответствующее коммюнике было распространено администрацией главы региона Масуда Барзани. В нем говорится, что инициатива главы шиитов Ирака обсуждалась на заседании Высшего совета по проведению референдума в автономии.

«Политическое руководство Иракского Курдистана приветствовало инициативу духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али ас-Систани», – отметило руководство Иракского Курдистана.

Как отметили в администрации Иракского Курдистана, призыв аятоллы вернуться к переговорам отвечает их устремлениям. Руководство региона выразило уверенность, что напряженность между Багдадом и Эрбилем можно решить лишь диалогом.