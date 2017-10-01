Трамп заявил, что справится с КНДР в отличие от своих предшественников

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Вашингтон, 1 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сможет решить проблему Северной Кореи, в отличие от своих предшественников.

По словам американского лидера, предыдущие три президента не смогли решить проблему КНДР.

«Хорошее отношение к «человеку-ракете» не работает уже 25 лет, почему оно заработает сейчас? Клинтон потерпел неудачу, Буш потерпел неудачу, Обама потерпел неудачу. Я не потерплю неудачу», — написал президент США на своей странице в социальной сети.

Трамп также обратился к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом оставить попытки вести переговоры с северокорейским лидером, сообщает «Газета.ру».

