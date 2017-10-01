Эрдоган заявил, что Турцию больше не интересует членство в ЕС

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Анкара, 1 октября. Турция больше не нуждается в членстве в Европейском союзе, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, теперь турецкие власти видят, что в ЕС неверно поняли отношение, которое его страна демонстрировала с 1963 года, когда впервые подала прошение о вступлении.

Эрдоган подчеркнул, что окончательное решение должно остаться за руководством Евросоюза.

Как пишет RT, президент Турции отметил, что новые планы ЕС могут быть реализованы лишь через полноправное членство его страны, которая в этом случае сможет поддержать новые инициативы и внести вклад в будущее Европейского союза. Однако если у Брюсселя на этот счет иные планы, Турция ничего не потеряет, подчеркнул Эрдоган.