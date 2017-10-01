Более 760 человек пострадали при столкновении с полицией в Каталонии

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Барселона, 1 октября. Число пострадавших при столкновении с полицией в Каталонии в день проведения референдума о независимости увеличилось до 761. Об этом сообщает министерство здравоохранения автономии.

«В общей сложности 761 человеку понадобилась медицинская помощь», — сообщила пресс-служба министерства в Twitter.

Ранее администрация Барселоны сообщала о 465 пострадавших. Кроме того, МИД Испании заявил, что двенадцать полицейских получили травмы в ходе столкновений.

Напомним, что в это воскресенье в Каталонии прошло голосование на референдуме, посвященном независимости региона. Испанское правительство отказалось признать его результаты, а Конституционный суд заблокировал его проведение.