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Спорт
«Зенит» и «Анжи» сыграли вничью в рамках 12-го тура РФПЛ
Спорт
«Зенит» и «Анжи» сыграли вничью в рамках 12-го тура РФПЛ
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    «Зенит» и «Анжи» сыграли вничью в рамках 12-го тура РФПЛ

    22:32  1 Октября 2017
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    «Зенит» и «Анжи» сыграли вничью в рамках 12-го тура РФПЛ

    Каспийск, 1 октября. Матч двенадцатого тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги между «Анжи» и «Зенитом» завершился ничьей. Команды сыграли со счетом 2:2.

    Игра прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Игру судил Алексей Матюнин.

    Хозяева вышли на 20-й минуте вперед благодаря голу Олега Данченко. Однако «Зенит» сравнял счет на 57-й минуте, когда Александр Кокорин получил мяч от Паредеса и обыграл Будакова.

    «Анжи» смог вырваться вперед уже через две минуты: Адлан Кацаев прорвался к воротам Лунева и забил второй гол для своей команды. Но гости избежали поражения – Леандро Паредес на 85-й минуте смог еще раз сравнять счет.

    Напомним, что «Зенит» является лидером чемпионата России с 28 очками. У «Анжи» – 9 очков и последнее, 16-е место в списке.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #зенит #рфпл #анжи
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