Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

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Москва, 1 октября. Полковник ВС РФ Валерий Федянин, получивший тяжелое ранение в Сирии, скончался в московском госпитале. Об этом сообщает министерство обороны России.

Как сообщается, Федянин участвовал в операциях по доставке гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Хама. Его автомобиль подорвался на фугасе террористов, в итоге полковник получил тяжелые ранения. Он был доставлен в Москву для оказания медицинской помощи, однако скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей.