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Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны
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    Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

    22:13  1 Октября 2017  /обновлено: 22:15  01 Октября 2017
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    Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице - Минобороны

    Москва, 1 октября. Полковник ВС РФ Валерий Федянин, получивший тяжелое ранение в Сирии, скончался в московском госпитале. Об этом сообщает министерство обороны России.

    Как сообщается, Федянин участвовал в операциях по доставке гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Хама. Его автомобиль подорвался на фугасе террористов, в итоге полковник получил тяжелые ранения. Он был доставлен в Москву для оказания медицинской помощи, однако скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей.

    Автор: Антон Зарубин
    #минобороны #сирия #федянин
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