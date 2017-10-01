Сирия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере нефтедобычи

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Дамаск, 1 октября. Власти Сирии выразили интерес в заключении новых соглашений с российским компаниями, занимающимися добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Об этом сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганим.

Свое заявление Ганим сделал в ходе встречи с российской делегацией, которую возглавлял замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов.

Ганим отметил заинтересованность Сирии в установлении инвестиционных партнерских отношений с Россией в сфере разведке нефти и газа, а также восстановлении нефтяных объектов и создании новых. Также Дамаск заинтересован в обучении и подготовке рабочих кадров и российских инвестициях в сферу добычи минеральных ресурсов.

Представитель российской делегации Молодцов в свою очередь отметил заинтересованность России в расширении перспектив сотрудничества с Сирией в нефтяной сфере, в частности – в кооперации в области разведки месторождений, а также их добычи. Подробнее эти проекты будут обсуждаться на встрече двух стран, которая состоится 9-10 октября в Сочи.