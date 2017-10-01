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Путин включил Брычеву в состав наблюдательного совета Ростеха
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    Путин включил Брычеву в состав наблюдательного совета Ростеха

    21:59  1 Октября 2017
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    Путин включил Брычеву в состав наблюдательного совета Ростеха

    Москва, 1 октября. Глава государства Владимир Путин принял решение включить начальника государственно-правового управления президента РФ Ларису Брычеву в состав наблюдательного совета корпорации «Ростех». Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правой информации.

    «Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростех» Брычеву Л.И.» — указано в документе, который вступит в силу с 23 ноября.

    Путин включил Брычеву в состав наблюдательного совета Ростеха

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин отправил в отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского.

    Автор: Алексей Громов
    #путин
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