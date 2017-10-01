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Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео
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    Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

    21:46  1 Октября 2017  /обновлено: 21:52  01 Октября 2017
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    Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

    Москва, 1 октября. В Сеть были выложены многочисленные ролики столкновений между сторонниками проведения референдума о независимости Каталонии и испанской полиции.

    На многих видеороликах видно, что испанские полицейские применяли силу по отношению к участникам референдума. На одном из них видно, как полицейские силой выдворяют голосующих с избирательного участка, применяя достаточно жесткие методы, в том числе – по отношению к женщинами и пожилым людям.

    На других видео демонстрируется, как толпа протестующих двигается по улицам Барселоны, тесня полицейское оцепление.

    Напомним, что в это воскресенье в Каталонии был проведен референдум, на котором решался вопрос о независимости региона. Испанские власти назвали проведение референдума незаконным и использовали полицию для разгона акций сторонников плебисцита, а также для закрытия избирательных участков.

    Автор: Антон Зарубин
    #испания #полиция #протест #барселона
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