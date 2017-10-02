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Сирия, 2 октября. США направили военную технику курдам в Ракку. САА при поддержке ВКС РФ заняла три населенных пункта внутри «Акербатского котла». «Джебхат Ан-Нусра»1*** обстреляла жилые кварталы Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии проводили боевые вылеты в «Акербатском котле», а также недалеко от шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор; уничтожили военную технику ИГ1 близ Хамимы на юго-востоке Хомса; оказывали поддержку САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с «Тахрир Аш-Шам» в Восточной Гуте Дамаска; потеряли одного из командиров проасадовского отряда под Дейр эз-Зором; продвинулись в сторону Аль-Маядина в Дейр эз-Зоре; открывали огонь по позициям «Нусры» на юге Идлиба и на севере Хамы.

«Исламское государство»: утратило город Соха на востоке провинции Хомс, а также два населенных пункта на востоке Хамы; утверждало, что террористы ИГ убили четверых солдат САА под Дейр эз-Зором; потеряло 16 населенных пунктов вблизи города Хавиджа в провинции Киркук в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла населенный пункт Таль Наджар в юго-восточной части провинции Дамаск.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась командного пункта в результате авиаударов ВВС Сирии на северо-востоке Дамаска; открыла огонь по жилым районам столицы; лишилась шариатского судьи в результате нападения неизвестных боевиков в городе Идлиб.

«Джейш Аль-Ислам»*****: уничтожила танк САА близ населенного пункта Хош Ад-Давахира в Восточной Гуте.

Курды: эвакуировали из Ракки как минимум 34 мирных жителей; захватили город Ас-Сувар северо-восточнее Дейр эз-Зора.

Международная коалиция: проводила бомбардировки в городах Аль-Маядин и Абу-Кемаль, погибли мирные жители; направила новую партию военной техники в Ракку.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска продолжились столкновения между войсками САР с одной стороны и радикальными антиправительственными организациями «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и «Файлак Ар-Рахман» с другой. Столкновения отмечались в районах Джобар и Айн-Тарма, а также вблизи поселений Бейт Сава и Сакба, передавал военный источник в сети Twitter (ShahbaPress). Противники вели перестрелки на протяжении почти всего дня. Поддержку САА оказывали ВВС Сирии, в результате авианалета которых был ликвидирован командный пункт «Нусры». Также, как сообщал оппозиционный Twitter-канал (AllyOfTruth), силы САР возобновили боевые действия против радикалов формирования «Джейш Аль-Ислам» близ населенного пункта Хош Ад-Давахира. В результате ракетного удара исламистов правительственные силы лишились танка Т-72.

В районе Сирийской пустыни произошли вооруженные стычки между правительственными подразделениями и Сирийской свободной армией (ССА). По данным источника в Twitter (SyriaWar2), войскам САР удалось занять населенный пункт Таль Наджар.

Во второй половине дня обстрелам исламистов в очередной раз подверглись жилые районы столицы. Об этом сообщал Twitter-канал (mofak_1994). В результате артиллерийской атаки два местных жителя пострадали.

Провинция Хомс

В течение суток российские ВКС совместно с сирийскими ВВС наносила авиаудары по военным объектам террористов «Исламского государства»1 на территории «Акербатского котла», а также в районе города Хамима. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, несколько единиц военной техники ИГ были уничтожены в результате боевых вылетов союзников. Кроме того, под контроль правительственной армии перешел город Соха. Никаких данных о потерях ИГ в живой силе пока не поступало.

Также военные самолеты РФ проводили воздушные атаки укрепрайонов радикалов ИГ недалеко от стратегической магистрали Пальмира — Дейр эз-Зор, в районе которой боевики недавно предпринимали попытки контратак. Напомним, благодаря успешной работе ВКС РФ все они были отбиты.

Провинция Дейр эз-Зор

В предместьях Дейр эз-Зора вновь разворачивались ожесточенные бои между сирийскими войсками и радикалами «Исламского государства». Стало известно, что в результате столкновений погиб один из командиров проасадовских ополченческих отрядов по имени Хасан Аль-Нуайми. Кроме того, информагентство «Аль-Амак», подконтрольное ИГ, утверждало, что САА потеряла четырех бойцов. Однако данная информация так подтверждения и не получила.

ВВС международной коалиции возобновили бомбардировки городов Аль-Маядин и Абу-Кемаль. По данным агентства новостей Euphrates Post, более десяти местных жителей погибли в результате авианалетов альянса вблизи сирийско-иракской границы. Кроме того, удары самолетов привели к взрыву на нефтяном поле Аль-Омар. Тем временем курдские силы, поддерживаемые США, заняли город Ас-Сувар северо-восточнее Дейр эз-Зора.

Правительственные войска меду тем продвинулись на десять километров в сторону Аль-Маядина при помощи ВКС РФ, передавал источник в Twitter (IvanSidorenko1).

Провинция Идлиб

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжила проводить обстрелы опорных пунктов исламистских группировок в южной части региона. Согласно данным агентства новостей Qasioun News, под огнем правительственных подразделений оказались позиции «Джебхат Ан-Нусры» в районе населенного пункта Стейк.

В городе Идлиб был застрелен Сурак Аль-Макки — шариатский судья «Джебхат Фатх Аш-Шам». Несмотря на то, что пока официально неизвестно, какое из террористических формирований стоит за нападением, предполагается, что атака была совершена радикалами одного из подпольных формирований «Исламского государства».

К северным границам региона прибыл конвой турецкой военной техники. Как сообщали местные источники, отряды турецкой военной полиции уже вошли на территорию провинции, чтобы следить за соблюдением режима тишины, установленного после переговоров в Астане.

Провинция Ракка

В течение суток отмечались ожесточенные столкновения между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и террористами «Исламского государства» в столице региона. Несмотря на небольшую численность отрядов ИГИЛ1, боевики не прекращают оказывать сопротивление курдам, в результате чего США, поддерживающие SDF, были вынуждены направить новую партию военной техники в Ракку, передавал источник на своей странице в Twitter (QAlenezy_En).

Различные курдские новостные порталы публиковали информацию, согласно которой как минимум 34 мирных жителей были вывезены из зоны боевых действий в административном центре провинции. По сведениям агентства новостей InfoRojava-Kurdistan, до этого боевики ИГ использовали эвакуированных людей как живой щит.

Провинция Хама

Военные самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии продолжили работать в северной, а также в восточной части провинции Хама. Как передавал Twitter-канал (1mazennews), союзники провели боевые вылеты недалеко от города Аль-Латамина. Сведения о потерях со стороны исламистов пока не оглашались.

Во второй половине дня авиаударам подверглись укрепрайоны террористов ИГИЛ в пределах «Акербатского котла», благодаря чему правительственной армии удалось продвинуться и занять населенные пункты Расм Аль-Абайка и Расм Аль-Абд.

Ирак

Основные столкновения в Ираке отмечались в провинции Аль-Анбар недалеко от городов Ар-Рамади и Хит. Как передавал информационный портал Iraqi News, в обоих населенных пунктах были ликвидированы террористы-смертники «Исламского государства», намеревавшиеся совершить теракт в регионе. К счастью, боевиков удалось ликвидировать до того, как они успели совершить «самоподрыв».

Стало известно, что спустя три дня после официального начала второго этапа наступления в провинции Киркук, под контроль иракской армии и Сил народной мобилизации перешли 16 населенных пунктов вблизи города Хавиджа. Об этом сообщало новостное агентство Al Sumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)