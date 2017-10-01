Голосование на референдуме о независимости завершилось в Каталонии

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Барселона, 1 октября. Все избирательные участки в Каталонии, на которых проходило голосование на референдуме о независимости региона, были закрыты.

Голосование, которое власти Испании считают незаконным, было завершено в 21:00 по московскому времени. Согласно предварительным данным, глава Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон планирует сделать специальное заявление.

Напомним, ранее пресс-секретарь правительства Каталонии Жорди Турул проинформировал о том, что более 460 человек пострадали в ходе столкновений с правоохранительными органами Испании.