Астрономы NASA сообщили о загадочном объекте, покинувшем черную дыру

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Вашингтон, 1 октября. В ряде СМИ появилась информация о том, что астрономы NASA сумели зафиксировать аномальное поведение одной из черных дыр. Согласно их данным, черную дыру покинул некий неопознанный объект, возможно – планета.

Наблюдения были совершены с помощью одного из орбитальных телескопов NASA. Предварительный анализ, по словам американских специалистов, указывает на тот факт, что покинувшее черную дыру тело является планетой.

Это противоречит имеющейся на данный момент информации о черных дырах – согласно общепринятой теории, они могут лишь притягивать к себе объекты, но не отталкивать их. Сейчас информация об аномальном поведении черной дыры проверяется другими астрономами.