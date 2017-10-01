Россия и Сирия обсудили проекты строительства водоочистных сооружений в Латакии и Хаме

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Дамаск (Сирия), 1 октября. Заместитель главы Минэнерго Российской Федерации Кирилл Молодцов провел переговоры с министром водных ресурсов Сирийской Арабской Республики Набилем аль-Хасаном.

В ходе диалога политики обсудили развитие двусторонних отношений. Как передает агентство SANA, Набиль аль-Хасан ознакомил российскую делегацию с проектами строительства двух водоочистных сооружений в провинциях Латакия и Хама.

Непосредственно Молодцов указал на то, что решение по данным инициативам будет принято на заседании межправительственной комиссии, которое пройдет в Сочи 9-10 октября 2017 года.

Ранее спикер парламента САР Хаммуда ас-Сабаг отметил роль Москвы в сохранении территориальной целостности Сирии.