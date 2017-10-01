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Политика
Еврокомиссия назвала ситуацию в Каталонии внутриполитическим делом
Политика
Еврокомиссия назвала ситуацию в Каталонии внутриполитическим делом
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    Еврокомиссия назвала ситуацию в Каталонии внутриполитическим делом

    21:16  1 Октября 2017
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    Еврокомиссия назвала ситуацию в Каталонии внутриполитическим делом

    Барселона, 1 октября. Ситуация в Испании, сложившаяся в связи с проведением референдума о независимости Каталонии является сугубо внутриполитическим делом, с которым испанские власти сумеют справиться. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

    По словам Шефчовича, необходимо уважать испанское законодательство, особенно когда речь идет о таком «весьма чувствительном деле», как референдум о независимости.

    «Надеюсь, что власти Испании справятся с решением этого вопроса», – заявил Шефчович, подчеркнув, что речь идет о чисто внутриполитическом вопросе.  

    Напомним, что в это воскресенье в Каталонии прошло голосование на референдуме о независимости, которое не было признано испанским правительством. Проведение референдума переросло с столкновения с полицией, по словам мэра Барселоны Ады Колау, более 460 человек пострадали в результате стычек с полицией.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #каталония #испания #шефчович #референдум о независимости
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