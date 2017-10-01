Минтранс РФ представит предложения по изменению воздушного законодательства 4 октября

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Москва, 1 октября. Министерство транспорта Российской Федерации планирует 4 октября озвучить в Государственной думе свои предложения, посвященные внесению изменений в воздушное законодательство страны. Об этом сообщил в воскресенье глава ведомства Максим Соколов.

«Мы готовим комплексное предложение по внесению изменений в воздушное законодательство, законодательство о туристской деятельности. Эти предложения мы сформируем в начале следующей недели», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что генеральный директор компании «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев был отправлен под домашний арест (до 25 ноября).