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Сирия, 2 октября. Военнослужащие САА при поддержке ВКС РФ отбили часть позиций к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Террористы ИГ1 начали формирование «спящих ячеек» внутри «Акербатского котла». «Джебхат ан-Нусра»1*** готовится к новой серии атак на севере провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при помощи российской боевой авиации отбили ряд позиций на юго-востоке от Дейр эз-Зора по пути к Аль-Маядину; готовятся отразить новые нападения ИГ на востоке провинции Хомс.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): выставило плотную оборону к северу от Дейр эз-Зора; продолжает столкновения с боевиками-оппозиционерами на юго-западе провинции Даръа; формирует подпольные группы боевиков для нападений на позиции САА внутри «Акербатского котла».

«Ахрар аш-Шам»: продолжает бои с отрядами «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): наращивает боевую мощь в западных предместьях Алеппо; готовит провокации с целью сорвать перемирие в Даръа; стягивает силы на север провинции Хама в преддверии новых контратак.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте на территориях, подконтрольных антиправительственным исламистским формированиям, вновь отмечались перестрелки между боевиками отдельных группировок. Как передают местные источники, столкновения в очередной раз вспыхнули между отрядами «Джейш Аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам».

В текущем году отношения между организациями вооруженной оппозиции значительно обострились. Так, внутри анклава радикалов к северо-востоку от Дамаска также периодически возобновляются бои между «Армией ислама» и террористическим альянсом «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Алеппо

Угроза новой серии контратак со стороны боевиков в окрестностях Алеппо остается довольно высокой, передают военные источники. Согласно их сведениям, главари незаконных группировок, в том числе «Джебхат ан-Нусры», продолжают стягивать дополнительные военные ресурсы и резервы ближе к западной окраине административного центра провинции, полностью контролируемого Сирийской арабской армией (САА). Предполагается, что наиболее тяжелым ударам исламистов в ближайшее время могут подвергнуться позиции правительственных войск в районе Военно-технической академии имени Хафеза Асада, а также недалеко от аэродрома «Аль-Найраб».

В конце прошлого года подразделения армии САР при поддержке российских сил полностью выбили террористов из города, однако к западу и к югу от столицы региона по-прежнему базируются значительные силы исламистских формирований. Как передает военный источник, число боевиков на переднем фланге может достигать порядка 2,5 тысяч бойцов.

Провинция Хомс

По данным закрытых каналов боевиков ИГ в сети Telegram, главари террористической группировки планируют активизировать контратаки на позиции правительственных сил на границе провинций Хомс и Дейр эз-Зор. С этой целью в район стратегической магистрали, связывающей Пальмиру и Дейр эз-Зор, были направлены семь мобильных бандгрупп, общая численность которых составляет до 300 боевиков. Предполагается, что линии передвижения дополнительных отрядов террористов пролегают через станции «Т-2» и «Т-3» по направлению к городу Эс-Сухне.

SDF отвоевала у террористов «Исламского государства»1 деревню Аль-Саад, сказано в Twitter @VivaRevolt.

Армия правительства Сирии сообщила, что ситуация в Ас-Сухне стабилизировалась и регион снова под полным контролем правительственных войск, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Ранее сирийским подразделения благодаря помощи российских ВКС удалось отбить все нападения в этом ключевом районе. Перерезав шоссе М-20, боевики рассчитывают снизить натиск армии САР на свой последний крупный оплот — Дейр эз-Зор. Между тем информация о нападениях ИГИЛ на востоке Хомса в европейских и американских СМИ была преподнесена в намеренно искаженном виде: согласно их данным, террористы якобы развернули полномасштабное наступление и уже начали теснить войска Башара Асада на запад.

Провинция Дейр эз-Зор

Российский командующий 61-й морской бригады полковник Валерий Федянин, раненный террористами «Исламского государства» 24 сентября, скончался от ран в московской больнице, сообщило Минобороны РФ.

Главари «Исламского государства» планируют оказать наиболее ожесточенный отпор военнослужащим сирийской армии в районе населенного пункта Мугла Кабир к северу от Дейр эз-Зора. Согласно информации закрытых каналов ИГ в Telegram, на этом направлении готовятся к упорному сопротивлению около 50 террористов, прикрываемых пятью военными пикапами с крупнокалиберными пулеметами. В этом районе располагается немало населенных пунктов, в каждом из которых проживают порядка тысячи жителей. Кроме того, здесь находится множество ферм и частных построек. Все это может поспособствовать боевикам в организации обороны и маскировки ключевых объектов. Предполагается, что радикалы уже успели заминировать дорогу на Мугла Кабир, рассчитывая максимально задержать наступление войск Башара Асада.

Тем временем части правительственных войск САР и российские ВКС развивают наступление к юго-востоку от административного центра провинции в направлении другого крупного города, контролируемого боевиками ИГ, — Аль-Маядина. Как передает военный источник, военнослужащие САА благодаря работе авиации РФ смогли отбить несколько опорных пунктов близ населенного пункта Аль-Абд. В настоящее время столкновения на этом направлении продолжаются.

Террористы ИГИЛ между тем не прекращают стягивать все новые и новые силы в район Дейр эз-Зора. Надеясь сохранить стратегический город, расположенный в главном нефтеносном регионе Сирии, главари группировки продолжают перебрасывать в квартал Хувейджа дополнительные боеприпасы, оружие и технику, а также осуществлять ротацию передовых отрядов ИГ.

Провинция Даръа

После вступления в силу режима перемирия в регионе по-прежнему сохраняется относительно спокойная обстановка. Однако на юго-западе провинции, где располагается небольшой анклав «Исламского государства», вновь отмечались стычки между группировками вооруженной оппозиции и подконтрольной ИГ террористической организацией «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

Кроме того, отмечают местные военные источники, в ближайшее время возможны провокационные обстрелы или атаки с использованием «джихад-мобилей» со стороны «Джебхат ан-Нусры» с целью срыва режима тишины. В этой связи наиболее опасными направлениями являются окраины населенных пунктов Даиль и Ибта, расположенных к северу от Даръа.

Провинция Идлиб

Турецкие солдаты находятся в состоянии готовности и ждут приказа входить в Идлиб в рамках соглашения об эскалации, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Ранее сообщалось о том, что Анкара направила к сирийско-турецкой границе колонну военной техники. Согласно информации военного источника в сети Twitter (Aooi_2016), Турция направила отряд военной полиции для наблюдения за исполнением условий мирного соглашения, достигнутого в ходе переговоров России, Турции и Ирана в Астане.

Провинция Хама

Согласно данным Twitter-канала террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», в настоящее время на севере провинции у линии разграничения с сирийской армией «Джебхат ан-Нусра» и подконтрольные ей группировки проводят ротацию на переднем крае и восстанавливают боеспособность отрядов. По оценкам военных источников, общая численность боевиков передовых групп «Нусры» в этом районе составляет порядка 2500 бойцов. Под угрозой контратак в большей степени сейчас находятся объекты САА рядом с городами Кафр Зета, Калаат Аль-Мадик, Скальбия и Мхарде.

Между тем в районе «Акербатского котла» террористы ИГ несколько затаились, продолжая вести наблюдение за деятельностью правительственных войск САР. В последнее время боевики преимущественно избегают прямых столкновений, постепенно переходя к тактике диверсионных действий. Так, радикалы планируют нападения на позиции сирийской армии близ поселков Джрух, Хамеде Эль-Омар и Умм Эр-Риш с применением заминированных автомобилей, сообщают военные источники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)