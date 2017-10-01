Полиция применила слезоточивый газ против участников референдума в Каталонии

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Барселона, 1 октября. Сотрудники правоохранительных органов Испании якобы использовали против сторонников референдума о независимости в Каталонии слезоточивый газ. Об этом рассказал журналистам официальный представитель регионального правительства Жорди Турул.

Согласно предварительным данным, в ходе столкновений с полицейскими в Каталонии пострадали 465 человек.

«465 человек пострадали в ходе столкновений с полицией. Мы также заявляем о том, что испанские правоохранители задействовали специальный слезоточивый газ», — подчеркнул Турул.

Ранее стало известно о том, что полиция в Каталонии использует резиновые пули против участников референдума.