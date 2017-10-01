Глава МВД Франции: Нападение в Марселе могло быть терактом

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Франция, 1 октября. Нападение злоумышленника на людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе могло быть терактом. Об этом в воскресенье завил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

По словам Коллона, показания очевидцев помогут правоохранителям установить обстоятельства инцидента.

«Это нападение может носить террористический характер, но пока это нельзя утверждать с полной уверенностью, поэтому я хочу дождаться первых результатов следствия», — подчеркнул политик, который прибыл в Марсель.

Une fois encore nous mesurons le dévouement et l’exceptionnel engagement des militaires de Sentinelle. Je leur rends hommage.#Marseille pic.twitter.com/pHUFkyQLLo — Gérard Collomb (@gerardcollomb) October 1, 2017

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал гибель двух человек в Марселе.