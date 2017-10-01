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Политика
Глава МВД Франции: Нападение в Марселе могло быть терактом
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    Глава МВД Франции: Нападение в Марселе могло быть терактом

    20:35  1 Октября 2017
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    Глава МВД Франции: Нападение в Марселе могло быть терактом

    Франция, 1 октября. Нападение злоумышленника на людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе могло быть терактом. Об этом в воскресенье завил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

    По словам Коллона, показания очевидцев помогут правоохранителям установить обстоятельства инцидента.

    «Это нападение может носить террористический характер, но пока это нельзя утверждать с полной уверенностью, поэтому я хочу дождаться первых результатов следствия», — подчеркнул политик, который прибыл в Марсель.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал гибель двух человек в Марселе.

    Автор: Алексей Громов
    #марсель
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