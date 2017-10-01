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Макрон прокомментировал нападение на людей в Марселе
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    Макрон прокомментировал нападение на людей в Марселе

    19:49  1 Октября 2017
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    Макрон прокомментировал нападение на людей в Марселе

    Париж, 1 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил инцидент на вокзале Сен-Шарль в Марселе.

    «Глубоко возмущен этим варварским поступком, разделяю боль семей и близких погибших в Марселе. Я приветствую бойцов армейской операции «Часовой» и полицейских, которые действовали хладнокровно и эффективно», — подчеркнул французский политик. 

    Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Франции ликвидировали злоумышленника, который убил двух женщин в Марселе.

    Автор: Алексей Громов
    #макрон
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