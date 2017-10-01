Макрон прокомментировал нападение на людей в Марселе
Париж, 1 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил инцидент на вокзале Сен-Шарль в Марселе.
«Глубоко возмущен этим варварским поступком, разделяю боль семей и близких погибших в Марселе. Я приветствую бойцов армейской операции «Часовой» и полицейских, которые действовали хладнокровно и эффективно», — подчеркнул французский политик.
Profondément indigné par cet acte barbare, en peine avec les familles et les proches des victimes de Marseille.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 1, 2017
Je salue les militaires de Sentinelle et les policiers qui ont réagi avec sang froid et efficacité.
Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Франции ликвидировали злоумышленника, который убил двух женщин в Марселе.