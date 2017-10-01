Макрон прокомментировал нападение на людей в Марселе

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Париж, 1 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил инцидент на вокзале Сен-Шарль в Марселе.

«Глубоко возмущен этим варварским поступком, разделяю боль семей и близких погибших в Марселе. Я приветствую бойцов армейской операции «Часовой» и полицейских, которые действовали хладнокровно и эффективно», — подчеркнул французский политик.

Profondément indigné par cet acte barbare, en peine avec les familles et les proches des victimes de Marseille.

Je salue les militaires de Sentinelle et les policiers qui ont réagi avec sang froid et efficacité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 1, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Франции ликвидировали злоумышленника, который убил двух женщин в Марселе.