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Сирия, 1 октября. Турецкие войска вошли на территорию провинции Идлиб. Террористы ИГИЛ1 потеряли два населенных пункта к востоку от Саламии в Хаме. Еще один жилой район в городе Дамаск попал под обстрел «Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили продвижение САА в «Акербатском котле» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с «Тахрир Аш-Шам» в районе населенного пункта Замалка в Восточной Гуте Дамаска; уничтожили военную технику исламистов на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство»: утратило населенные пункты Расм Аль-Абайка и Расм Аль-Абд к востоку от города Саламия в провинции Хама; потеряло 16 деревень в районе города Хавиджа в провинции Киркук в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по району Аль-Дувела в городе Дамаска, пострадали мирные жители.

Курды: захватили город Ас-Сувар северо-восточнее Дейр эз-Зора; продолжают вести бои с террористами ИГ1 в Ракке.

Международная коалиция: провела бомбардировку здания школы в городе Ракка.

Провинция Дамаск

Военный источник в соцсети Twitter (syriaman20043) сообщает о том, что боевики вновь открыли огонь по мирным районам столицы. На этот раз под обстрелом «Джебхат Ан-Нусры»1, возглавляющей антиправительственное объединение «Тахрир Аш-Шам», оказался квартал Аль-Дувела, в результате чего по меньшей мере два местных жителя получили ранения. Напомним, несколькими часами ранее под удары исламистов попал район Баб Тума.

Тем временем на северо-востоке Дамаска продолжаются перестрелки между правительственными подразделениями и радикалами формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман», передает Twitter-канал (SRNN2011). Отмечаются вооруженные стычки недалеко от населенного пункта Замалка.

Провинция Дейр эз-Зор

Курдские источники в Twitter (1st_infantry) и (ClaudiaAlMina) опубликовали первые фотографии из города Ас-Сувар, находящегося к северо-востоку от административного центра провинции. Ранее периодически поступали сообщения о том, что город перешел под контроль Сирийской демократической армии**** (SDF), тем не менее все они были опровергнуты. Отмечалось, что им удалось занять только часть населенного пункта. Курдские войска действуют в провинции в рамках военной операции «Шторм Джазиры» при поддержке со стороны международной коалиции.

В северной части региона «демократическая армия» арестовала Ясира Дхала — одного из командиров курдской полиции «Асаиш» — после конфликта с главой полицейских отрядов. По данным Twitter-канала (Mzahem_Alsaloum), инцидент произошел на почве различной оценки успеха курдских подразделений в Дейр эз-Зоре.

Провинция Идлиб

Информационный портал Syria TV Channels опубликовал видеозапись, на которой запечатлены итоги боевых вылетов ВВС Сирии. В кадре показаны уничтоженные бронемашины радикалов, а также несколько нейтрализованных боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Тем временем в северные районы Идлиба вошли турецкие войска. Ранее сообщалось о том, что Анкара направила к сирийско-турецкой границе колонну военной техники. Согласно информации военного источника в сети Twitter (Aooi_2016), Турция направила отряд военной полиции для наблюдения за исполнением условий мирного соглашения, достигнутого в ходе переговоров России, Турции и Ирана в Астане.

Провинция Ракка

В рамках завершающего этапа военной кампании «Гнев Евфрата» курдские Демократические силы Сирии (SDF) продолжают развивать наступление в городе Ракка. Местный новостной портал Raqqa SL сообщает об интенсивных бомбардировках ВВС западной коалиции, а также артиллерийских обстрелах со стороны курдов близ школы Джавад Анзор. На данный момент неизвестно, находился ли кто-нибудь из местных жителей внутри здания на момент ударов.

Между тем, согласно заявлению военного командования «демократических сил», битва за Ракку близится к концу. Источник в сети Twitter (SyriacMFS) передает, что от захвата города курдов отделяют всего лишь две ключевые позиции террористической группировки.

Провинция Хама

Появилась информация о том, что правительственной армии удалось установить контроль над населенными пунктами Расм Аль-Абайка и Расм Аль-Абд, расположенными восточнее ключевого города Саламия. Об этом сообщает военный источник на своей странице в Twitter (watanisy). Напомним, на протяжении всего дня в данном районе работала российская авиация. Данные о потерях террористов «Исламского государства»1 в живой силе и военной технике пока уточняются.

По сведениям Twitter-канала (Ali_hama4), правительственные военные самолеты провели новую серию боевых вылетов в восточной части провинции. Авианалетам ВВС Сирии ВВС подверглись укрепленные пункты боевиков «Исламского государства» на окраинах населенных пунктов Аль-Харижа, Аль-Хардана и Адма. О нанесенном террористам уроне не сообщалось.

Ирак

Как сообщает агентство новостей Al Sumaria News, иракские правительственные подразделения совместно с силами ополченцев-шиитов «Хашд Аш-Шааби» продолжили продвигаться в окрестностях города Хавиджа в провинции Киркук. Ранее поступала информация о том, что 12 деревень перешли под контроль вооруженных сил Ирака, тогда как теперь стало известно о том, что иракская армия и ее союзники освободили от ИГИЛовцев 16 поселений.

Между тем в район деревни Абу Бакр, расположенной недалеко от границы между провинциями Дияла и Салах Эд-Дин был направлен гуманитарный груз для беженцев. Среди нуждающихся были распределены 69 палаток, 207 одеял и подушек, а также наборы с продовольствием, передает военный источник ASN.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)