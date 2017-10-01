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Политика
Трамп попросил Тиллерсона не тратить время на переговоры с КНДР
Политика
Трамп попросил Тиллерсона не тратить время на переговоры с КНДР
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    Трамп попросил Тиллерсона не тратить время на переговоры с КНДР

    19:37  1 Октября 2017
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    Трамп попросил Тиллерсона не тратить время на переговоры с КНДР

    Вашингтон, 1 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал действия госсекретаря страны Рекса Тиллерсона, который пытается найти мирный путь для урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

    «Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему великолепному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь начать переговоры с маленьким человеком-ракетой (глава Северной Кореи Ким Чен Ын). Побереги свою энергию, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать!» — подчеркнул американский политик.

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о том, что между Вашингтоном и Пхеньяном установлен ряд каналов связи.

    Автор: Алексей Громов
    #трамп
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