Все прекрасно, но картошки не хватает: иностранные журналисты попробовали сухпайки армии РФ
Москва, 1 октября. Телеканал RT предложил группе иностранных журналистов попробовать сухпайки, которые используют бойцы армии Российской Федерации.
Речь идет о представителях Йемена, Испании и Великобритании. Они получили несколько индивидуальных рационов питания (ИРП), которые выдают российским военнослужащим на полевых учениях.
«Повидло вкусное. И печенье тоже неплохое», — отметил йеменец Самир.
Серьезное замешательство среди журналистов RT вызвал свиной шпик.
«Шпик не очень нравится. Похож на жир» — пожаловался британец Питер.
«Все прекрасно. Но! Картошки не хватает», — резюмировал испанец Марио.
Напомним, ранее руководитель Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров сообщил о том, что около 12 тысяч военнослужащих примут участие в оперативно-стратегических учениях «Боевое братство-2017», которые пройдут на территории России, Армении и Казахстана.