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Политика
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Все прекрасно, но картошки не хватает: иностранные журналисты попробовали сухпайки армии РФ
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    Все прекрасно, но картошки не хватает: иностранные журналисты попробовали сухпайки армии РФ

    19:22  1 Октября 2017
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    Все прекрасно, но картошки не хватает: иностранные журналисты попробовали сухпайки армии РФ

    Москва, 1 октября. Телеканал RT предложил группе иностранных журналистов попробовать сухпайки, которые используют бойцы армии Российской Федерации.

    Речь идет о представителях Йемена, Испании и Великобритании. Они получили несколько индивидуальных рационов питания (ИРП), которые выдают российским военнослужащим на полевых учениях.

    «Повидло вкусное. И печенье тоже неплохое», — отметил йеменец Самир.

    Серьезное замешательство среди журналистов RT вызвал свиной шпик.

    «Шпик не очень нравится. Похож на жир» — пожаловался британец Питер.

    «Все прекрасно. Но! Картошки не хватает», — резюмировал испанец Марио.

    Напомним, ранее руководитель Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров сообщил о том, что около 12 тысяч военнослужащих примут участие в оперативно-стратегических учениях «Боевое братство-2017», которые пройдут на территории России, Армении и Казахстана.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #армия #сухпаек
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