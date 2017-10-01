Все прекрасно, но картошки не хватает: иностранные журналисты попробовали сухпайки армии РФ

В Избранное

Москва, 1 октября. Телеканал RT предложил группе иностранных журналистов попробовать сухпайки, которые используют бойцы армии Российской Федерации.

Речь идет о представителях Йемена, Испании и Великобритании. Они получили несколько индивидуальных рационов питания (ИРП), которые выдают российским военнослужащим на полевых учениях.

«Повидло вкусное. И печенье тоже неплохое», — отметил йеменец Самир.

Серьезное замешательство среди журналистов RT вызвал свиной шпик.

«Шпик не очень нравится. Похож на жир» — пожаловался британец Питер.

«Все прекрасно. Но! Картошки не хватает», — резюмировал испанец Марио.

Напомним, ранее руководитель Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров сообщил о том, что около 12 тысяч военнослужащих примут участие в оперативно-стратегических учениях «Боевое братство-2017», которые пройдут на территории России, Армении и Казахстана.