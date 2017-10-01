Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Политика
Трамп попросил Тиллерсона не тратить время на переговоры с КНДР
Общество
Драма «Крым» стала лидером российского проката, собрав за уик-энд почти 123 млн рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Драма «Крым» стала лидером российского проката, собрав за уик-энд почти 123 млн рублей

    18:52  1 Октября 2017  /обновлено: 19:35  01 Октября 2017
    30

    Драма «Крым» стала лидером российского проката, собрав за уик-энд почти 123 млн рублей

    Москва, 1 октября. Фильм Алексея Пиманова «Крым» по итогам уик-энда стал лидером в российском прокате. Лента собрала почти 123 млн рублей. 

    Данные по итогам исследования аудитории российских городских кинотеатров опубликовали на сайте Фонда кино. 

    Как следует из представленной экспертами статистики, кинокартина уже заработала 122 млн 723 тыс. 673 рубля, обогнав шпионский боевик «Kingsman. Золотое кольцо» и мультфильм «ЛЕГО Ниндзяго».

    Напомним, фильм снят на основе реальных событий и посвящен истории любви киевлянки Алены и севастопольца Саши (Роман Курцын). Молодые люди познакомились в 2013 году, накануне госпереворота на Украине. Политический кризис разделяет пару – влюбленные оказываются по разные стороны баррикад. 

    Автор: Алексей Громов
    #кино #крым #фильм #лидер проката
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106155

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29724

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43800

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24745

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9335
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        13:43   1 Октября 2017
        1538
        Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

        Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

        13:27   1 Октября 2017
        732
        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        9:43   1 Октября 2017
        2514
        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        7:28   1 Октября 2017
        3108