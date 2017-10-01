Драма «Крым» стала лидером российского проката, собрав за уик-энд почти 123 млн рублей

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Москва, 1 октября. Фильм Алексея Пиманова «Крым» по итогам уик-энда стал лидером в российском прокате. Лента собрала почти 123 млн рублей.

Данные по итогам исследования аудитории российских городских кинотеатров опубликовали на сайте Фонда кино.

Как следует из представленной экспертами статистики, кинокартина уже заработала 122 млн 723 тыс. 673 рубля, обогнав шпионский боевик «Kingsman. Золотое кольцо» и мультфильм «ЛЕГО Ниндзяго».

Напомним, фильм снят на основе реальных событий и посвящен истории любви киевлянки Алены и севастопольца Саши (Роман Курцын). Молодые люди познакомились в 2013 году, накануне госпереворота на Украине. Политический кризис разделяет пару – влюбленные оказываются по разные стороны баррикад.