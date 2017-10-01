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Очередной вброс США — «русские бегут из Сирии»: эксперт объяснил, почему Штатам выгодна победа ИГ
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    Очередной вброс США — «русские бегут из Сирии»: эксперт объяснил, почему Штатам выгодна победа ИГ

    19:07  1 Октября 2017
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    Террористы ИГИЛ

    В настоящий момент бои между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ) на восточной окраине провинции Хомс продолжаются, однако правительственным войскам САР благодаря регулярной поддержке ВКС РФ пока удается отражать все атаки. Террористы бросили значительные силы с целью сорвать операцию союзников по освобождению Дейр эз-Зора. Они пытаются перерезать дорогу, связывающую ключевой город с Пальмирой.

    Несмотря на то, что подразделения САА, поддерживаемые российской авиацией, по-прежнему сдерживают натиск ИГ1 в провинции Хомс и параллельно продолжают кампанию в соседнем Дейр эз-Зоре, в западных СМИ данная обстановка была представлена в очень преувеличенном и едва ли не зловещем виде. Согласно их интерпретации, силы «Исламского государства» уже чуть ли не перешли в контрнаступление, отбросив войска Башара Асада назад на запад.

    Карта военных действий в регионе

    Складывается впечатление, будто бы, выбирая между сирийским правительством и ИГИЛ1, Соединенные Штаты и их союзники по так называемой антитеррористической коалиции, скорее, предпочтут второе; будто бы в битве между САА и «Исламским государством»1 Вашингтон и страны Евросоюза болеют за террористов. Так ли это? Или подобное злорадство Запада объясняется лишь простой обидой и завистью, связанной с последними успехами ВКС РФ и армии САР под Дейр эз-Зором? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    По мнению Александра Перенджиева, дело тут не только и не столько в элементарном духе соперничества или желании отомстить: для Запада победа и сохранение ИГ не просто выгодна, но едва ли не обходима. Соответственно, боевики имеют немало покровителей из числа американских высокопоставленных лиц и магнатов. Об этом доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы рассказал в беседе с корреспондентом ФАН.

    «В Соединенных Штатах печатается мировая валюта — доллар, положение которого на мировом финансовом рынке зависит не столько от того, как действует официальная «белая» экономика, сколько от функционирования теневой экономики. Одной из ее ключевых опор является международный терроризм. Для того чтобы сектор «черной» экономики расширялся американские лоббисты, имеющие рычаги давления на высокопоставленных лиц в командовании сил США, создают террористические организации, деятельность которых формирует благоприятную почву для роста сектора теневой экономики и, соответственно, доллара».

    Очередной вброс США — «русские бегут из Сирии»: почему Штатам выгодна победа ИГ

    По словам эксперта, «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ) и другие подобные формирования намеренно создавались в нефтеносных регионах, поскольку незаконный сбыт энергетических ресурсов является важнейшей составляющей «черной» экономики. 

    «Соответственно, Соединенные Штаты всячески борются за то, чтобы террористические организации продолжали существование. Сейчас близится час X. Если террористы ИГ потеряют Дейр эз-Зор и крупные нефтяные скважины в его предместьях, то это станет огромным ударом не только для самих боевиков, но и для доллара, а также для тех, кто эти доллары печатает. В этом случае американские финансово-промышленные магнаты не просто понесут убытки, это будет крахом для них. Они уже теряют огромные барыши. Поэтому эти лоббисты платят как террористам, так и командирам ВС США и других стран западной коалиции, рассчитывая не дать легитимным силам Сирии вернуть контроль над местами залежей, которые используются в качестве подпитки для теневой экономики. Именно поэтому развернулась такая ожесточенная борьба, Дейр эз-Зор — это фактически последний оплот террористов ИГИЛ».

    ВС США в Сирии

    Таким образом, за спиной внешнего врага — «Исламского государства» — скрывается кукловод, подчеркивает Александр Перенджиев. Что же касается сил проамериканской коалиции, действующих в Сирии, то они, по его словам, исполняют роль посредника, передавая боевикам необходимые для продолжения войны ресурсы и резервы. Соответственно, активизировавшиеся контратаки террористов — новая попытка США сохранить ту финансовую систему, которая на протяжении долгого времени обеспечивала им огромную прибыль.

    «Этим власть имущим американцам необходимо, чтобы в мире всегда оставались очаги терроризма, поэтому они всячески пытаются помогать «Исламскому государству»: и людьми, и оружием, и боеприпасами. Таким образом, выходит, что против сирийской армии и нашей авиации воюют не просто боевики ИГ, а целый криминальный мир, основой которого является американский доллар. Со стороны США здесь идет борьба за сохранение той экономической системы, которая была создана уже давно  и которая до сих пор приносила большие деньги определенному кругу лиц. Западная коалиция, в свою очередь, является связующей коммуникацией между этими американскими лоббистами и террористами. Все они составляют единую систему и имеют единый центр управления и финансирования».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #башар асад #саа #пальмира #дейр эз-зор #джебхат ан-нусра #хомс
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