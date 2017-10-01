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Сирия, 1 октября. Боевики «Ан-Нусры»*** открыли огонь по жилому району города Дамаск. САА при поддержке ВКС РФ продвигается в сторону Аль-Маядина в Дейр эз-Зоре. Турция стягивает военную технику к сирийской границе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии ликвидировали военный штаб ИГ1 в районе города Хамима на границе между Хомсом и Дейр эз-Зором.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел опорных пунктов исламистов в районе Восточной Гуты Дамаска; продвигаются в сторону города Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: утверждает, что боевики ИГ убили четверых солдат САА под Дейр эз-Зором; потеряло 12 деревень недалеко от города Хавиджа на западе провинции Киркук в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии в квартале Джобар на северо-востоке Дамаска; открыла огонь по жилому району Баб Тума в Дамаске; попала под артобстрел САА на окраине города Аль-Латамина на севере Хамы.

Курды: эвакуировали сто мирных жителей из города Ракка.

Международная коалиция: направила военную технику курдам в Ракку из города Айн-Исса.

Провинция Дамаск

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести обстрелы укрепрайонов исламистов вооруженной оппозиции на территории оазиса Восточная Гута. По данным местного источника социальной сети Twitter (newsyarmouk), правительственные войска ударили по огневым позициям террористической группировки «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры», недалеко от населенного пункта Кафр Батна. Тем временем сирийские ВВС нанесли авиаудары по военным объектам боевиков, дислоцирующимся в районе Джобар. Согласно информации Twitter-канала (1mazennews), один из командных пунктов радикалов был уничтожен.

Исламисты «Ан-Нусры», в свою очередь, открыли огонь по жилым домам в Дамаске. Военный источник в Twitter (mofak_1994) сообщает о минометном обстреле восточного квартала столицы — Баб Тума.

Провинция Хомс

Возобновились вооруженные столкновения между террористами «Исламского государства»1 и правительственной армией в юго-восточной части региона. Twitter-канал (Mazen_ALmohamad) передает, что российские ВКС и сирийские ВВС провели серию боевых вылетов недалеко от города Хамима, расположенного вблизи границы с провинцией Дейр эз-Зор. В результате авианалетов были ликвидированы несколько единиц тяжелой военной техники, а также военный штаб террористической группировки.

Провинция Дейр эз-Зор

Силы САР и проасадовских ополченческих отрядов продолжают развивать наступление в сторону города Аль-Маядин. Значительную поддержку союзным войскам оказывают военные самолеты ВКС РФ. По данным военного источника в сети Twitter (IvanSidorenko1), силам сирийской армии и ополченцев-шиитов удалось подвинуться на десять километров к юго-востоку от административного центра провинции.

Тем временем вооруженные столкновения в Дейр эз-Зоре и его окрестностях не утихают. Согласно сведениям, опубликованным новостным порталом «Аль-Амак», подконтрольным «Исламскому государству», в ходе последних боев к западу от столицы региона были убиты четверо солдат правительственных войск. Однако данная информация требует подтверждения.

Провинция Идлиб

Конвой турецкой военной техники прибыл к границе Сирии недалеко от провинции Идлиб. Об этом сообщают Twitter-каналы (Jakoben1789) и (Sara__Firth). По данным местных источников турецкие войска вместе с боевиками Сирийской свободной армии** (ССА) намереваются начать в провинции боевые действия против возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1 коалиции «Тахрир Аш-Шам», а затем вступить в борьбу с курдской Демократической армией Сирии**** (SDF) за кантон Африн в провинции Алеппо. Напомним, Рабочая партия Курдистана причисляется официальной Анкарой к числу террористических организаций.

Провинция Ракка

Появилась информация о том, что во время столкновений в городе Ракка Сирийским демократическим силам (SDF) удалось создать безопасный коридор и вывести из района боевых действий более ста гражданских лиц. Данные сведения опубликованы на странице источника в соцсети Twitter (mursaddaesh). Напомним, ранее поступали данные о 34 спасенных мирных жителях.

Между тем бои с террористами «Исламского государства» в Ракке продолжаются. Турецкий Twitter-канал (John_Locke_New) сообщает о том, что снайперы террористической группировки продолжают открывать огонь по бойцам курдских подразделений. О потерях со стороны SDF и Отрядов народной самообороны (YPG) пока не сообщалось. Однако коновой американской военной техники уже направился на помощь курдам из района города Айн-Исса, расположенного в северной части региона. Об этом сообщает источник на своей странице в Twitter (QAlenezy_En).

Провинция Хама

Военный источник в Twitter (thecomingstorm9) сообщает о новых обстрелах со стороны правительственной армии в северной части Хамы. Сирийские подразделения наносят артиллерийские удары по укрепленным пунктам исламистов «Тахрир Аш-Шам» вблизи города Аль-Латамина. Никакой информации о потерях со стороны боевиков пока не поступало. Напомним, силы САР возобновили активные боевые действия в данном районе после того, как боевики «Ан-Нусры» и ее союзников напали на САА недалеко от города Маан.

Ирак

Иракские вооруженные силы вместе с военизированными формированиями «Хашд Аш-Шааби» освободили от оккупации радикалов «Исламского государства» 12 деревень недалеко от города Хавиджа, расположенного в западной части провинции Киркук. Напомним, в пятницу премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о начале второго этапа наступления. По данным агентства новостей Iraqi News, сотни радикалов террористической группировки были ликвидированы уже в первые несколько дней военной операции в начале сентября. В ходе кампании правительственным силам удалось отбить у террористов стратегический город Ширкат.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)