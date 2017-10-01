Главные новости 1 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 1 октября.

Разрабатываемое Россией радиоэлектронное оружие станет «мощнее ядерной бомбы» и сможет выводить из строя армии. Об этом пишет британский таблоид Daily Star. Британские СМИ испугались нового оружия России: Оно «мощнее ядерной бомбы».

Представители различных государств, в том числе и Украины, подтвердили участие в съезде украинского народа на территории Крыма. Об этом заявил вице-премьер республиканского правительства Георгий Мурадов. Власти Крыма анонсировали визит делегации с Украины на полуостров.

Молодая украинка, приехавшая учиться в Петербург, посмотрела вышедший в прокат фильм «Крым», поразившись реалистичности, которой добились авторы ленты. Украинка о фильме «Крым»: Просто безумно правдоподобно.

Британское издание Daily Star сообщило, что в России разрабатывается новейшее секретное оружие, способное уничтожить целые армии. Британские СМИ напугала разработка Россией «секретного смертоносного оружия».

Сирия, 1 октября. Курды приостановили освобождение Ракки; ИГ1 всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор, «Джебхат ан-Нусра»1 прекратила операцию на севере Хамы. Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор.

Законопроектом предлагается ввести сбор налога не с объема добываемой в России нефти, а с денежного потока, который эта нефть приносит. Правительство РФ рассмотрит законопроект об НДД в ближайшие дни — Дворкович.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал документ, предусматривающий экономические санкции в отношении ряда стран. Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию.

На первом месте в списке самых дешевых автомобилей оказалась LADA Granta. Назван топ-10 самых дешевых автомобилей на рынке России.

Сирия, 1 октября. САА при поддержке ВКС РФ отражают атаки ИГ и продвигаются в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ, YPG арестовали 29 мирных жителей Африна. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ.

Чего ожидать дальше в сирийском конфликте? И каковы окажутся контуры послевоенного урегулирования в этой ближневосточной стране? Гонка на восток: прогнозы об устройстве Сирии после победы над террористами ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.