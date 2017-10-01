Ирак: в мечети Мосула найдены двое езидских детей

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Мосул, 1 октября. Курдские ополченцы обнаружили около мечети Ракиб в иракском Мосуле двух ездских детей.

Представитель езидов в провинциальном совете города Мосул Баракат Шамо сообщил, что около мечети Ракиб были обнаружены две девочки, которые ранее попали в плен боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). 11-летняя Нажа Хасан и 8-летняя Ибро Хасан были захвачены исламистами три года назад в иракской провинции Синджар.

Девочек обнаружил местный проповедник, который доставил их домой и сообщил об этом полицейским. Две езидки были переправлены в Иракский Курдистан, отмечается, что сейчас они воссоединились со своими семьями.

1 Организация запрещена на территории РФ.