Военная тайна: Захарова рассказала, как в ЕС отказались объяснять правила аккредитации для СМИ

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Москва, 1 октября. Министерство иностранных дел России попросило представительство Евросоюза разъяснить порядок предоставления аккредитации иностранным журналистам в странах-участницах ЕС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, необходимость такого запроса возникла в связи с нарушениями и притеснениями, с которыми сталкиваются российские журналисты в этих государствах. «Куда не приедут — то на границе выкидывают, то арестовывают на границе, то отнимают пленку», — напомнила Захарова в эфире передачи»Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

Дипломат уточнила, что в связи с этим российская сторона направила две ноты, в ответ в представительстве Евросоюза заявили, что, оказывается, «в каждой стране ЕС свой порядок работы с иностранными корреспондентами». «А какой он — военная тайна, на границе узнаете», — добавила Захарова.

При этом она отдельно отметила запросы, которые МИД РФ получил от ряда европейских организаций, в том числе и ОБСЕ, которые заявили, что необходимость аккредитации для иностранных журналистов в РФ является ограничением.

«Какое же это ограничение?», — поразилась в ответ Захарова, пояснив, что сотрудники СМИ получают возможность подавать запросы на интервью и посещать интересующие их пресс-конференции.