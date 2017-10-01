Дорогу, на которую пожаловались Путину, отремонтировали в Твери

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Тверская область, 1 октября. В Твери отремонтировали дорогу, на состояние которой местные жители пожаловались президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Речь идет об улице Топливной. Во время прямой линии с главой государства (в июне 2017 года) горожане рассказали о том, что администрация Пролетарского района игнорирует их запросы. 28 сентября на дорогу высыпали асфальтовую крошку.

«Теперь нам не нужно перепрыгивать лужи, как Марио», — цитирует слова одной из жительниц издание Tverigrad.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин подарил спортплощадку социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних в Симферополе.