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Политика
Ассанж призвал главу Европарламента исключить Испанию из ЕС
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    Ассанж призвал главу Европарламента исключить Испанию из ЕС

    18:07  1 Октября 2017
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    Ассанж призвал главу Европарламента исключить Испанию из ЕС

    Лондон, 1 октября. Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж призвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера исключить Испанию из состава Евросоюза.

    По словам журналиста, Мадрид нарушил вторую статью Лиссабонского договора, в которой говорится об уважении человеческого достоинства, свободы и демократии.

    «Уважаемый Жан-Клод Юнкер. Разве это «уважение человеческого достоинства, свободы и демократии»? Приведите в действие седьмую статью и отстраните Испанию от членства в ЕС за явное нарушение второй статьи», — подчеркнул Ассанж.

    Ранее вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария потребовала от властей Каталонии прекратить проведение референдума о независимости региона.

    Автор: Алексей Громов
    #ассанж
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