Ассанж призвал главу Европарламента исключить Испанию из ЕС

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Лондон, 1 октября. Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж призвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера исключить Испанию из состава Евросоюза.

По словам журналиста, Мадрид нарушил вторую статью Лиссабонского договора, в которой говорится об уважении человеческого достоинства, свободы и демократии.

«Уважаемый Жан-Клод Юнкер. Разве это «уважение человеческого достоинства, свободы и демократии»? Приведите в действие седьмую статью и отстраните Испанию от членства в ЕС за явное нарушение второй статьи», — подчеркнул Ассанж.

Dear @JunckerEU. Is this "respect for human dignity, freedom and democracy"? Activate article 7 and suspend Spain from the European Union for its clear violation of Article 2.



Art 7: https://t.co/1Dr7yCRHOH



Art 2: https://t.co/flpyclfchz pic.twitter.com/n0Ka72a2Am — Julian Assange ???? (@JulianAssange) October 1, 2017

Ранее вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария потребовала от властей Каталонии прекратить проведение референдума о независимости региона.