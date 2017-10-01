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Донецкий историк напомнил Киеву о трех печальных попытках «ущербной» украинизации
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    Донецкий историк напомнил Киеву о трех печальных попытках «ущербной» украинизации

    17:27  1 Октября 2017
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    Донецкий историк напомнил Киеву о трех печальных попытках «ущербной» украинизации

    Донецк, 1 октября. Историк, главный редактор журнала «Новая Земля» Артем Ольхин объяснил, почему попытки украинизации никогда не заканчивались нормально. По его словам, такие действия либо приводили к геноциду русского населения, либо плачевно заканчивались для инициаторов этой политики.

    О неудавшихся «украинизациях» эксперт напомнил в эфире телеканала «Юнион» на передаче «Политкухня». Так, самая первая попытка была предпринята по отношению к русинам на Западной Украине перед Первой мировой войной, где население было совершенно одинаковым этнически и находилось под контролем Австро-Венгерской империи. Местных жителей, по его словам, специально кололи на две группы. В итоге те, кто признал себя украинцем, мог бесплатно учится в университете, получал любые социальные преференции. «Если ты русин, то сначала тебя будут ущемлять», — рассказал Ольхин. Более того, он напомнил и о создании двух концлагерей в Терезине и Талергофе, куда в 1914–1915 отправляли тех, кто хотел оставаться русскими.  «Это первый пример, по австро-венгерски, украинизация по-европейски», — сказал историк.

    Вторую попытку он назвал «украинизацией по-советски» в 30-е годы в конце 20-х годов, а самое большое сопротивление ей  было оказано в Сталино и в Одессе. «Потом были вынуждены вводить очень жесткие меры вплоть до экзамена на знание украинского языка для чиновников, если чиновники не знали в достаточной степени украинский язык, то их не пускали», — пояснил эксперт. Однако, как заметил Ольхин, уже в начале 30-х годов стало понятно, что это ущербная политика, поскольку нужно было заниматься реальными делами, набирала обороты индустриализация, времени «бороться за мову» не осталось: «и тут уже был сделан выбор на курс по сворачиванию украинизации», из-за чего самые нервно настроенные борцы за украинизацию, по словам историка, даже свели счеты с жизнью.

    В заключении он призвал «украинских коллег» подумать о том, что «будет с ними, когда наступит их 1932 год».

    Автор: Алексей Громов
    #украина #русский язык #политика #украинский язык #украинизация #попытки
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