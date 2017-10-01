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Режим КТО ввели в двух районах Дагестана
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    Режим КТО ввели в двух районах Дагестана

    17:33  1 Октября 2017
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    Режим КТО ввели в двух районах Дагестана

    Махачкала, 1 октября. В двух районах Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом журналистам в воскресенье сообщили представители республиканского оперативного штаба.

    Согласно предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов ведут поиск боевиков.

    «Режим КТО введен в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах, за исключением города Кизилюрт, ведется поиск бандподполья и их пособников», — подчеркнул источник ТАСС.

    Напомним, в начале сентября стало известно о том, что в Дагестане был уничтожен главарь одной из группировок, причастный к преступлениям террористического характера.

    Автор: Алексей Громов
    #дагестан
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