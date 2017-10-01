Курды намерены объявить независимость в одностороннем порядке

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Эрбиль, 1 октября. Власти Курдистана решили игнорировать запреты правительства и парламента Ирака.

Представитель «Демократической партии Курдистана» Хошави Бабакр заявил, что действия официального Багдада дают курдам полное право полностью игнорировать решения иракских властей и парламента, так как они противоречат конституции страны.

Народ Курдистана имеет право на самоопределение, отметил политик, чему всячески препятствуют иракские власти. Бабакр подчеркнул, что референдум о независимости Иракского Курдистана проходил на фоне жесткого сопротивления властей Багдада и соседних стран, однако большинством голосов курды решили отделиться от Ирака.