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Курды намерены объявить независимость в одностороннем порядке
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    Курды намерены объявить независимость в одностороннем порядке

    17:19  1 Октября 2017
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    Курды намерены объявить независимость в одностороннем порядке

    Эрбиль, 1 октября. Власти Курдистана решили игнорировать запреты правительства и парламента Ирака.

    Представитель «Демократической партии Курдистана» Хошави Бабакр заявил, что действия официального Багдада дают курдам полное право полностью игнорировать решения иракских властей и парламента, так как они противоречат конституции страны.

    Народ Курдистана имеет право на самоопределение, отметил политик, чему всячески препятствуют иракские власти. Бабакр подчеркнул, что референдум о независимости Иракского Курдистана проходил на фоне жесткого сопротивления властей Багдада и соседних стран, однако большинством голосов курды решили отделиться от Ирака.

    Курды намерены объявить независимость в одностороннем порядке

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #багдад #курдистан
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