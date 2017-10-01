Сирия: более десяти мирных жителей погибли в Дейр эз-Зоре при авиаударе ВВС США

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Дейр эз-Зор, 1 октября. Жертвами авиаудара ВВС международной коалиции во главе с США стали 12 жителей Дейр эз-Зора.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщили, что американские военные летчики нанесли ракетно-бомбовый удар по населенному пункту Букрус Фаукани, а также по городу Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор, в которой в данный момент идут напряженные столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Удар был нанесен по жилым домам, погибли 12 человек. Количество жертв может увеличится, отмечает источник, так как тяжелые ранения получило множество мирных жителей.

Ранее сообщалось, что ВВС США регулярно наносят удары по жилым кварталам в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.