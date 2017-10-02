Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Неизвестный расстрелял людей у казино в Лас-Вегасе, есть жертвы
Украина
Мова или смерть: как литературная собака поплатилась за нежелание учить украинский
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мова или смерть: как литературная собака поплатилась за нежелание учить украинский

    9:10  2 Октября 2017  /обновлено: 9:24  02 Октября 2017
    52

    Мова или смерть: литературная собака поплатилась за нежелание учить украинский

    Украина основательно взялась за патриотическое воспитание населения. Если раньше страдали люди, то теперь и собакам приходится несладко. На премию кабинета министров Украины имени Леси Украинки номинированы «Сказки и азбука натуралиста».

    Замечательные стихи.

    Вова песика убив.

    Хто осудить Вову?

    Песик вчити не хотів

    Українську мову.

    Патриотично, поучительно и даже гуманно. Песику не пришлось долго мучиться. Коты эпохи святой инквизиции могли бы только позавидовать этой участи. Так бы сразу. А то все эти пыточные да костры…

    Четко выдержана и генеральная линия образовательной реформы: больше свободы для всех! Ведь как было в прежние времена? Коль сотрудничали с ведьмой, пожалуйте на костер, достопочтенный кот. И никаких мяу!

    У литературного пса был выбор. Можно было учить «мову» и жить себе дальше припеваючи (гимн) своей собачьей жизнью. Но героиня произведения пошла по другому (весьма порочному) пути. И умерла бесславно, как собака!

    Когда черный юмор не уместен

    Если серьезно, смешного мало. В категории «Литературные произведения для детей и юношества» подобная поэзия точно неуместна. В первые годы жизни человек мало склонен распознавать иронию и сарказм. Это время формирования ценностей и моральных ориентиров.

    Мова или смерть: литературная собака поплатилась за нежелание учить украинский

    Что должен извлечь ребенок после прочтения «Сказок и азбуки натуралиста»? Оказывается, можно убить за незнание украинского языка. 

    Для современной Украины такое «творчество» особенно опасно. Градус гражданского противостояния здесь чрезвычайно высок. Вспомним (а лучше никогда не будем забывать) трагедию 2 мая в Одессе.

    Мова или смерть: литературная собака поплатилась за нежелание учить украинский

    Десятки людей погибли в Доме профсоюзов за свои взгляды и убеждения. Киев как обычно пытался обвинить во всем «российских диверсантов». Но все погибшие оказались одесситами.

    В случае с новым законом «Об образовании» президент Порошенко обещает «не обращать внимания на истерику Кремля».

    Оставим за скобками адекватность подобной риторики. Беда в том, что куда больше Кремля пострадала половина украинского населения, окончательно утратившая возможность обучаться на родном языке.

    Будет ли Киев обращать внимание на «истерику» этих людей? Едва ли.

    Лингвоцид по-украински

    Новый закон об образовании вызвал огромный резонанс на Украине и за ее пределами. Не выдержали даже «европейские друзья» Киева, чье ангельское терпение, кажется, безгранично. Особенно резко отреагировало венгерское дипломатическое ведомство.

    На законодательные новшества отозвались и представители «злочынной влады». Экс-депутат Верховной Рады Елена Лукаш высказала мнение, что новый закон сделает украинцев «беднее, провинциальнее, ненужнее и дешевле». 

    С ее аргументацией трудно спорить. Хотя идейные вдохновители реформы и пытаются утверждать нечто обратное. Но верится с трудом.

    Лукаш отмечает неприкрытую направленность нормативного акта на сужение прав национальных меньшинств: «Одной из целей закона было, цитирую откровения министра образования: «сужение использования языков нацменшинств», — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

    Несмотря на пафосные речи украинских «можновладцив», языковая и образовательная политика не сулит гражданам ничего хорошего. Постигать основы на не родном (воздержимся от слова «чужом») языке очень трудно.

    Проблема не только в забвении русского языка. Пострадают и математика, физика, химия и все остальные школьные дисциплины без исключения. Как следствие, конкурентоспособность украинских специалистов неизбежно снизится.

    Потеряна и русская литература. Ее жаль. Разве не лучше начать воспитание с Маяковского?

    Крошка сын к отцу пришел,

    и спросила кроха:  

    — Что такое хорошо

    и что такое плохо?

    Просто, гениально и результативно:

    Мальчик радостный пошел,

    и решила кроха:

    «Буду делать хорошо,

    и не буду — плохо».

    Но ничего такого украинские школьники не узнают. Зато будут твердо убеждены, что за нежелание учить украинский язык можно убить. И никто за это не осудит.

    Нужно сказать, что многие украинцы постарше уже усвоили урок. Их тоже никто не осудил. Хотя убили они вовсе не собаку, а десятки людей. Которые по-другому думали, и по-другому говорили.

    Мова или смерть: литературная собака поплатилась за нежелание учить украинский

    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #порошенко #украинский язык #закон об образовании
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106351

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29750

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43873

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24852

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9363
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        7:54   2 Октября 2017
        253
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        14823
        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        21:46   1 Октября 2017
        3975
        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        13:43   1 Октября 2017
        16128