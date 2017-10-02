Мова или смерть: как литературная собака поплатилась за нежелание учить украинский

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Украина основательно взялась за патриотическое воспитание населения. Если раньше страдали люди, то теперь и собакам приходится несладко. На премию кабинета министров Украины имени Леси Украинки номинированы «Сказки и азбука натуралиста».

Маразм украинских премиальных «перлов»-виршей изучила Елена Лукаш https://t.co/SJGVAgsmBD — Nadezhda Kazantseva (@kazants) October 1, 2017

Замечательные стихи.

Вова песика убив. Хто осудить Вову? Песик вчити не хотів Українську мову.

Патриотично, поучительно и даже гуманно. Песику не пришлось долго мучиться. Коты эпохи святой инквизиции могли бы только позавидовать этой участи. Так бы сразу. А то все эти пыточные да костры…

Четко выдержана и генеральная линия образовательной реформы: больше свободы для всех! Ведь как было в прежние времена? Коль сотрудничали с ведьмой, пожалуйте на костер, достопочтенный кот. И никаких мяу!

инквизиция для самых маленьких

с наклейками!



жаль, не было времени заглянуть внутрь pic.twitter.com/aZdIf6tKf0 — N∅THING (@M4Z0KU) September 27, 2017

У литературного пса был выбор. Можно было учить «мову» и жить себе дальше припеваючи (гимн) своей собачьей жизнью. Но героиня произведения пошла по другому (весьма порочному) пути. И умерла бесславно, как собака!

Когда черный юмор не уместен

Если серьезно, смешного мало. В категории «Литературные произведения для детей и юношества» подобная поэзия точно неуместна. В первые годы жизни человек мало склонен распознавать иронию и сарказм. Это время формирования ценностей и моральных ориентиров.

Что должен извлечь ребенок после прочтения «Сказок и азбуки натуралиста»? Оказывается, можно убить за незнание украинского языка.

Для современной Украины такое «творчество» особенно опасно. Градус гражданского противостояния здесь чрезвычайно высок. Вспомним (а лучше никогда не будем забывать) трагедию 2 мая в Одессе.

Десятки людей погибли в Доме профсоюзов за свои взгляды и убеждения. Киев как обычно пытался обвинить во всем «российских диверсантов». Но все погибшие оказались одесситами.

Дело 2 мая: одесситы не верят в поиск и наказание виновных, но уверены в негативной роли милицииhttps://t.co/gxAAsJU9ae — Одесса NEWSC (@newsc_odessa) September 27, 2017

В случае с новым законом «Об образовании» президент Порошенко обещает «не обращать внимания на истерику Кремля».

"Ми не звертатимемо уваги на істерику Росії" - Порошенко прокоментував реакцію РФ на новий закон "Про освіту" https://t.co/fTxC1oQM8C — Патріоти України (@patrioty_ukr) September 28, 2017

Оставим за скобками адекватность подобной риторики. Беда в том, что куда больше Кремля пострадала половина украинского населения, окончательно утратившая возможность обучаться на родном языке.

Будет ли Киев обращать внимание на «истерику» этих людей? Едва ли.

Лингвоцид по-украински

Новый закон об образовании вызвал огромный резонанс на Украине и за ее пределами. Не выдержали даже «европейские друзья» Киева, чье ангельское терпение, кажется, безгранично. Особенно резко отреагировало венгерское дипломатическое ведомство.

МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины https://t.co/Y3gQSk5FmD — Dionis (@Vakh2012) September 26, 2017

На законодательные новшества отозвались и представители «злочынной влады». Экс-депутат Верховной Рады Елена Лукаш высказала мнение, что новый закон сделает украинцев «беднее, провинциальнее, ненужнее и дешевле».

С ее аргументацией трудно спорить. Хотя идейные вдохновители реформы и пытаются утверждать нечто обратное. Но верится с трудом.

Реформа освіти дозволить зробити наші школи якісними і конкурентноздатними, - Вікторія Сюмарhttps://t.co/VZMqXumm9s pic.twitter.com/ZqPwTBjF0R — Народний фронт (@NarodnyiFront) September 5, 2017

Лукаш отмечает неприкрытую направленность нормативного акта на сужение прав национальных меньшинств: «Одной из целей закона было, цитирую откровения министра образования: «сужение использования языков нацменшинств», — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

Несмотря на пафосные речи украинских «можновладцив», языковая и образовательная политика не сулит гражданам ничего хорошего. Постигать основы на не родном (воздержимся от слова «чужом») языке очень трудно.

Гриневич: мова навчання школах буде українська. Це дає дітям з нацменшин більше шансів на здобуття вищої освіти в Україні pic.twitter.com/NQwNbyBb7z — Olya Komarova (@Komarisha) September 15, 2017

Проблема не только в забвении русского языка. Пострадают и математика, физика, химия и все остальные школьные дисциплины без исключения. Как следствие, конкурентоспособность украинских специалистов неизбежно снизится.

Потеряна и русская литература. Ее жаль. Разве не лучше начать воспитание с Маяковского?

Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: — Что такое хорошо и что такое плохо?

Просто, гениально и результативно:

Мальчик радостный пошел, и решила кроха: «Буду делать хорошо, и не буду — плохо».

Но ничего такого украинские школьники не узнают. Зато будут твердо убеждены, что за нежелание учить украинский язык можно убить. И никто за это не осудит.

Нужно сказать, что многие украинцы постарше уже усвоили урок. Их тоже никто не осудил. Хотя убили они вовсе не собаку, а десятки людей. Которые по-другому думали, и по-другому говорили.