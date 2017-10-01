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Украина
Киев хочет заглушить российское телерадиовещание из Крыма
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    Киев хочет заглушить российское телерадиовещание из Крыма

    17:24  1 Октября 2017
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    Киев хочет заглушить российское телерадиовещание из Крыма

    Киев, 1 октября. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания планирует заглушить российское телерадиовещание, которое ведется с территории Крымского полуострова. Об этом рассказал член ведомства Сергей Костинский.

    Согласно предварительным данным, представители Нацсовета уже передали в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) свои предложения, в которых указаны телеканалы и радиостанции, вещающие из Крыма.

    «Мы предлагаем СНБО выстроить систему для глушения этого сигнала», — цитирует слова Сергея Костинского издание «Крым.Реалии».

    Напомним, ранее вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский рассказал о том, что план Киева по налаживанию вещания украинского телевидения на территорию полуострова с Чонгарской вышки (находится в Херсонской области) полностью провалился.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #крым #рф
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