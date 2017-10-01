Донбасс сегодня: Киев скрывает потери ВСУ, ДНР в огне, украинские силовики торгуют винтовками США

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Донбасс, 1 октября. ВСУ бьют по Донецку и Ясиноватой. Украинские солдаты приторговывают американскими винтовками. Штаб АТО скрывает реальные потери силовиков. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Донецкое направление

Минувшие сутки в ДНР ознаменовались новыми «рекордами» киевских силовиков по обстрелу мирных городов. Так, только по столице республики и прилегающим населенным пунктам бойцы ВСУ и Национальной гвардии Украины выпустили 58 танковых снарядов, 79 мин калибром 120 мм и 110 мин калибром 82 мм. На мариупольском направлении противник выпустил 64 мины различного калибра по 4 населенным пунктам.

Наибольшим обстрелам подверглись территория Ясиноватой, где разрушены и повреждены десять домов, в том числе два технологических здания Ясиноватской железнодорожной станции, а также Кировский и Петровский район Донецка. Всего режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 40 раз. Отметим, что только за одни сутки украинские силовики отстреляли две трети «нормы» от статистики всей прошлой недели.

Луганское направление

Отмечается активизация противника и в ЛНР. За сутки украинские силовики 9 раз нарушили «школьное перемирие», обстреляв 5 населенных пунктов ЛНР и район памятника князю Игорю в Станично-Луганском районе.

По информации Народной милиции ЛНР, огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

ВСУ продают американское оружие

В оперативном командовании ДНР сравнили украинскую армию с преступным синдикатом, угрожающим безопасности всего государства, которое армия призвана защищать. Все дело в том, что наряду с пьянством, в ВСУ активно процветает торговля оружием и среди командования, и среди рядового состава.

Очередной показательный случай произошел в районе поселка Малиновка. Военнослужащий 92-й бригады ВСУ рядовой Погонько И.В. был задержан при попытке выехать в Харьков. «Предприниматель» пытался вывезти на продажу американскую самозарядную крупнокалиберную снайперскую винтовку Barret, 64 патрона к ней калибром 12.7 мм и гранату РГД-5. В ДНР отметили системность данного вида заработка солдат ВСУ, напомнив, что ранее достоянием общественности уже становилось множество фактов продажи военнослужащими ВСУ оружия и боеприпасов.

Реальные потери ВСУ

За минувшую неделю, согласно ежедневным сводкам штаба так называемой АТО, украинские войска потеряли двоих погибшими и шесть ранеными. Но при просмотре ленты новостей украинского сегмента Интернета мы наткнулись на репортаж ТСН, где говорится о 10 тяжелораненых из зоны АТО, доставленных срочным военным бортом в Одессу. Об этом украинскому телеканалу сообщил волонтер Андрей Танцюра, отметив, что из 10 раненых пятеро очень тяжелые, с ампутированными конечностями, у одного выбит глаз.

Мы не выдвигаем версии относительно того, доставлены в Одессу раненные на поле боя военнослужащие либо потери связаны с небоевыми факторами, но одно ясно точно — штаб АТО практически вдвое занизил потери силовиков за минувшую неделю. И это только на основании свидетельства одного из волонтеров. А сколько прошло мимо эфиров СМИ?

Сказки Мысягина

Другой небезызвестный публике своими фейковыми новостями волонтер Юрий Мысягин вновь напомнил о себе, написав пост на своей странице в социальной сети, который по традиции стал поводом для новостей украинских СМИ. На этот раз в стиле сказочного повествования волонтер поведал о снайпере ВСУ, «ликвидировавшем боевика» на Светлодарской дуге. Где именно, «боевика» ДНР или ЛНР и, самое главное, когда именно, волонтер не пояснил.

Напомним, что, по данным оперативных сводок ДНР и ЛНР, за минувшую неделю отсутствуют потери военнослужащих от снайперских выстрелов. А периодические вбросы волонтера Мысягина и ему подобных свидетельствуют лишь о желании последних постоянно находится «в тренде» украинских СМИ и привлекать внимание, всячески намекая на свою значимость.

«Эстафетная палочка» СБУ

Победное шествие украинской спецслужбы продолжает полиция Донецкой области На днях правоохранители украинской части региона задержали якобы «боевика ДНР». Он якобы «обеспечивал тыловое прикрытие колонн российской техники, которая двигалась убивать украинских солдат».

Первое, что бросается в глаза — это то, почему данные «факты» комментирует полиция, а не СБУ или, к примеру, военная разведка, ведь речь идет о мнимом «российском вторжении», что является делом национальной безопасности. А «боевик» практически вскрывает схемы и маршруты этого самого «вторжения».

Второе, в духе украинских спецслужб: полиция не предоставила ни идентификационные данные задержанного, ни его звание, должность в ДНР, также не было опубликовано видео допроса, на котором «боевик» сознался в «тыловом обеспечении» «вторжения». Все просто и лаконично — в виде пресс-релиза на сайте «Полиции Донетчины». Но для украинских СМИ этого более чем достаточно — информация уже в топе укрнета. К чему доказательства, если есть «перемога»?!