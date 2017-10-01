Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Ирак: в мечети Мосула найдены двое езидских детей
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев скрывает потери ВСУ, ДНР в огне, украинские силовики торгуют винтовками США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс сегодня: Киев скрывает потери ВСУ, ДНР в огне, украинские силовики торгуют винтовками США

    17:18  1 Октября 2017
    237

    ВСУ бьют по армии Новороссии

    Донбасс, 1 октября. ВСУ бьют по Донецку и Ясиноватой. Украинские солдаты приторговывают американскими винтовками. Штаб АТО скрывает реальные потери силовиков. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Донецкое направление

    Минувшие сутки в ДНР ознаменовались новыми «рекордами» киевских силовиков по обстрелу мирных городов. Так, только по столице республики и прилегающим населенным пунктам бойцы ВСУ и Национальной гвардии Украины выпустили 58 танковых снарядов, 79 мин калибром 120 мм и 110 мин калибром 82 мм. На мариупольском направлении противник выпустил 64 мины различного калибра по 4 населенным пунктам.

    Осколки украинских снарядов

    Наибольшим обстрелам подверглись территория Ясиноватой, где разрушены и повреждены десять домов, в том числе два технологических здания Ясиноватской железнодорожной станции, а также Кировский и Петровский район Донецка. Всего режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 40 раз. Отметим, что только за одни сутки украинские силовики отстреляли две трети «нормы» от статистики всей прошлой недели.

    Луганское направление

    Отмечается активизация противника и в ЛНР. За сутки украинские силовики 9 раз нарушили «школьное перемирие», обстреляв 5 населенных пунктов ЛНР и район памятника князю Игорю в Станично-Луганском районе.

    Артиллерия ВСУ

    По информации Народной милиции ЛНР, огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

    ВСУ продают американское оружие

    В оперативном командовании ДНР сравнили украинскую армию с преступным синдикатом, угрожающим безопасности всего государства, которое армия призвана защищать. Все дело в том, что наряду с пьянством, в ВСУ активно процветает торговля оружием и среди командования, и среди рядового состава.

    Очередной показательный случай произошел в районе поселка Малиновка. Военнослужащий 92-й бригады ВСУ рядовой Погонько И.В. был задержан при попытке выехать в Харьков. «Предприниматель» пытался вывезти на продажу американскую самозарядную крупнокалиберную снайперскую винтовку Barret, 64 патрона к ней калибром 12.7 мм и гранату РГД-5. В ДНР отметили системность данного вида заработка солдат ВСУ, напомнив, что ранее достоянием общественности уже становилось множество фактов продажи военнослужащими ВСУ оружия и боеприпасов.

    Реальные потери ВСУ

    За минувшую неделю, согласно ежедневным сводкам штаба так называемой АТО, украинские войска потеряли двоих погибшими и шесть ранеными. Но при просмотре ленты новостей украинского сегмента Интернета мы наткнулись на репортаж ТСН, где говорится о 10 тяжелораненых из зоны АТО, доставленных срочным военным бортом в Одессу. Об этом украинскому телеканалу сообщил волонтер Андрей Танцюра, отметив, что из 10 раненых пятеро очень тяжелые, с ампутированными конечностями, у одного выбит глаз.

    Донбасс сегодня: Киев скрывает потери ВСУ, ДНР в огне, украинские силовики торгуют винтовками США

    Мы не выдвигаем версии относительно того, доставлены в Одессу раненные на поле боя военнослужащие либо потери связаны с небоевыми факторами, но одно ясно точно — штаб АТО практически вдвое занизил потери силовиков за минувшую неделю. И это только на основании свидетельства одного из волонтеров. А сколько прошло мимо эфиров СМИ?

    Сказки Мысягина

    Другой небезызвестный публике своими фейковыми новостями волонтер Юрий Мысягин вновь напомнил о себе, написав пост на своей странице в социальной сети, который по традиции стал поводом для новостей украинских СМИ.  На этот раз в стиле сказочного повествования волонтер поведал о снайпере ВСУ, «ликвидировавшем боевика» на Светлодарской дуге. Где именно, «боевика» ДНР или ЛНР и, самое главное, когда именно, волонтер не пояснил.

    Напомним, что, по данным оперативных сводок ДНР и ЛНР, за минувшую неделю отсутствуют потери военнослужащих от снайперских выстрелов. А периодические вбросы волонтера Мысягина и ему подобных свидетельствуют лишь о желании последних постоянно находится «в тренде» украинских СМИ и привлекать внимание, всячески намекая на свою значимость.

    «Эстафетная палочка» СБУ

    Победное шествие украинской спецслужбы продолжает полиция Донецкой области На днях правоохранители украинской части региона задержали якобы «боевика ДНР». Он якобы «обеспечивал тыловое прикрытие колонн российской техники, которая двигалась убивать украинских солдат».

    Первое, что бросается в глаза — это то, почему данные «факты» комментирует полиция, а не СБУ или, к примеру, военная разведка, ведь речь идет о мнимом «российском вторжении», что является делом национальной безопасности. А «боевик» практически вскрывает схемы и маршруты этого самого «вторжения».

    Донбасс сегодня: Киев скрывает потери ВСУ, ДНР в огне, украинские силовики торгуют винтовками США

    Второе, в духе украинских спецслужб: полиция не предоставила ни идентификационные данные задержанного, ни его звание, должность в ДНР, также не было опубликовано видео допроса, на котором «боевик» сознался в «тыловом обеспечении» «вторжения». Все просто и лаконично — в виде пресс-релиза на сайте «Полиции Донетчины». Но для украинских СМИ этого более чем достаточно — информация уже в топе укрнета. К чему доказательства, если есть «перемога»?!

    Автор: Николай Романенко
    #днр #россия #всу #киев #украина #лнр #донецк #москва #луганск #сми #фейк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106106

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29719

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43783

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24718

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9325
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        13:43   1 Октября 2017
        1188
        Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

        Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

        13:27   1 Октября 2017
        622
        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        9:43   1 Октября 2017
        2321
        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        7:28   1 Октября 2017
        3057