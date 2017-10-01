Прибывший в Крым звезда фильма «Такси» Насери заявил, что не боится санкций

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Ялта, 1 октября. Известного французского актера Сами Насери не беспокоит тот факт, что украинская сторона может наложить на него санкции за посещение Крымского полуострова.

«Санкции? Нет, не страшно. Актеры — люди мира, и я приехал сюда с миром», — цитирует слова звезды фильма «Такси» ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что скандальный украинский портал «Миротворец» принял решение внести в черный список актера Сами Насери, который стал одним из почетных гостей ялтинского кинофестиваля «Я люблю мир».