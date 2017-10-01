Как собаке пятая нога: в соцсетях иронизируют над приездом украинской делегации в Крым

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Симферополь, 1 октября. Представители Украины подтвердили участие в съезде украинского народа в Крыму. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Вице-премьер крымского правительства отметил, что к участию в круглом столе пригласили не только украинскую делегацию, но и представителей других стран. Также власти полуострова ждут у себя представителей ДНР и ЛНР.

«Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их (членов делегации с Украины. — Прим. ФАН) оберегать, но тем не менее они с нами, они будут участвовать», — приводит его слова РИА Новости.

Многие пользователи соцсетей встретили новость о возможном визите украинской делегации в Крым с иронией. Кто-то предполагает, что члены делегации окажутся в черном списке «Миротворца».

В Сети также высказывается версия, что представители Украины попросят у властей Крыма политическое убежище. Крымским властям рекомендуют пристально следить за гостями из Киева, если они все же приедут. «Глаз да глаз за ними», — пишет, в частности, пользователь Валерий Муртазин.

Нашлись и пользователи, которые предложили властям полуострова не пускать украинскую делегацию на круглый стол.

не пускать, вдруг захотят остаться — E-Translators Anobic (@ectacoinc) October 1, 2017

З А Ч Е М?Рано еще их пускать.Куда нам торопиться?КРЫМ был есть и будет НАШ Р О С С И Й С К И Й! — Ираида (@iannuaria) October 1, 2017

«Нужна эта делегация Крыму как собаке пятая нога», — отмечает Лилия Абушкевич​