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Как собаке пятая нога: в соцсетях иронизируют над приездом украинской делегации в Крым
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    Как собаке пятая нога: в соцсетях иронизируют над приездом украинской делегации в Крым

    17:09  1 Октября 2017
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    Как собаке пятая нога: в соцсетях иронизируют над приездом украинской делегации в Крым

    Симферополь, 1 октября. Представители Украины подтвердили участие в съезде украинского народа в Крыму. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

    Вице-премьер крымского правительства отметил, что к участию в круглом столе пригласили не только украинскую делегацию, но и представителей других стран. Также власти полуострова ждут у себя представителей ДНР и ЛНР.

    «Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их (членов делегации с Украины.  — Прим. ФАН) оберегать, но тем не менее они с нами, они будут участвовать»,  — приводит его слова РИА Новости.

    Многие пользователи соцсетей встретили новость о возможном визите украинской делегации в Крым с иронией. Кто-то предполагает, что члены делегации окажутся в черном списке «Миротворца».

    Крым

    В Сети также высказывается версия, что представители Украины попросят у властей Крыма политическое убежище. Крымским властям рекомендуют пристально следить за гостями из Киева, если они все же приедут. «Глаз да глаз за ними», — пишет, в частности, пользователь Валерий Муртазин.

    Крым

    Нашлись и пользователи, которые предложили властям полуострова не пускать украинскую делегацию на круглый стол.

    «Нужна эта делегация Крыму как собаке пятая нога», — отмечает Лилия Абушкевич​

    Как собаке пятая нога: в соцсетях иронизируют над приездом украинской делегации в Крым

    Автор: Борис Любимов
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