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Весь мир
«Хезболла» заявила о близости конца ИГ в Сирии и Ливане
Весь мир
«Хезболла» заявила о близости конца ИГ в Сирии и Ливане
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    «Хезболла» заявила о близости конца ИГ в Сирии и Ливане

    16:29  1 Октября 2017
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    «Хезболла» заявила о близости конца ИГ в Сирии и Ливане

    Бейрут, 1 октября. Заместитель председателя исполнительного совета ливанского движения «Хезболла» Али Дамуш уверен, что «Исламское государство»1 прекратит свое существование в ближайшее время.

    Шейх Али Дамуш сообщил, что ливанское движение «Хезболла» и Сирийская арабская республика понесли огромные жертвы в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), а также ее союзников. Он особо отметил, что создателями данного формирования являются США.

    Ливанское движение «Хезболла» не позволит распространиться терроризму на свою страну, заявил Дамуш, и будет препятствовать влиянию Запада на ближневосточный регион.

    «Хезболла» заявила о близости конца ИГ в Сирии и Ливане

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хезболла #ливан #али дамуш
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