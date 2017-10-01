«Хезболла» заявила о близости конца ИГ в Сирии и Ливане

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Бейрут, 1 октября. Заместитель председателя исполнительного совета ливанского движения «Хезболла» Али Дамуш уверен, что «Исламское государство»1 прекратит свое существование в ближайшее время.

Шейх Али Дамуш сообщил, что ливанское движение «Хезболла» и Сирийская арабская республика понесли огромные жертвы в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), а также ее союзников. Он особо отметил, что создателями данного формирования являются США.

Ливанское движение «Хезболла» не позволит распространиться терроризму на свою страну, заявил Дамуш, и будет препятствовать влиянию Запада на ближневосточный регион.

1 Организация запрещена на территории РФ.