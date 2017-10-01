Харатьян устроил погоню за мотоциклом в центре Ростова-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 1 октября. Дмитрий Харатьян устроил гонки за мотоциклом в центре Ростова-на-Дону. Фото погони уже появились в соцсетях. Ими поделились местные жители, ставшие свидетелями съемок фильма «Зеленый фургон» с известным актером в главной роли.

Продолжение кинокартины снимает режиссер Сергей Крутин. Помимо Харатьяна роли в ней исполняют также Артур Ваха, Александр Наумов, Михаил Колядин, Олег Масленников-Войтов, Ярослав Жалнин и Семен Трескунов.

Съемки «Зеленого фургона» в Ростове начались еще 22 сентября. В частности, съемочная группа работает в парке имени 1-го Мая, на улице Донской и в заброшенном корпусе одного из университетов. Известно, что в скором времени действие перенесется в Таганрог.