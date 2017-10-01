В Китае появился гибрид спиннера со смартфоном за 18 долларов

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Москва, 1 сентября. В Китае выпустили в продажу мобильный телефон-спиннер.

Речь идет о гаджете Сhilli K188, который поставляется в нескольких цветовых вариантах. Он оснащен дисплеем, диагональ которого составляет всего 1,5 дюйма, а также цифровой клавиатурой. Данное устройство стоит около 18 долларов.

Напомним, ранее стало известно о том, что представители Федерального агентства связи России (Россвязь) планируют создать в стране единую базу данных кодов IMEI мобильных телефонов. Это позволить активизировать борьбу с нелегальными поставками гаджетов.