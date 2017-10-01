Путин поздравил Си Цзиньпина с грандиозными успехами КНР

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Москва, 1 октября. Президент России Владимир отметил грандиозные успехи, которых добился Китай за прошедшие десятилетия.

«Ваша страна постоянно движется по пути ускоренного социально-экономического развития, она играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня», — подчеркнул Путин в своем обращении к председателю КНР Си Цзиньпину в связи с 68-й годовщиной основания Китайской Народной Республики.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер также высоко оценил развитие российско-китайских отношений. По его словам, государства достигли беспрецедентно высокого уровня во всестороннем партнерстве и стратегическом взаимодействии.