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Алеппо: более тысячи человек вернулись в город из лагеря беженцев «Манбидж»
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    Алеппо: более тысячи человек вернулись в город из лагеря беженцев «Манбидж»

    16:14  1 Октября 2017
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    Алеппо: более тысячи человек вернулись в город из лагеря беженцев «Манбидж»

    Алеппо, 1 октября. Российские военнослужащие помогают вернуть мирную жизнь в крупнейший город Сирийской арабской республики.

    Российские военнослужащие поддержали акцию по возвращению в крупнейший город Сирии 130 семей, около 650 человек, в населенный пункт Джабб аль-Хафи, который находится в непосредственной близости от города Алеппо. Отмечается, что акцию организовали заместитель губернатора Алеппо и представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Для транспортировки беженцев власти выделили автобусы, некоторые из переселенцев использовали свой личный транспорт. Все мирные жители получили предметы первой необходимости и продукты питания, отмечает источник. Комитет по национальному примирению сообщает, что органы местного самоуправления достигли значительного прогресса по урегулированию сирийского кризиса.

    Алеппо: более тысячи человек вернулись в город из лагеря беженцев «Манбидж»

    Автор: Алексей Громов
    #беженцы #сирия #алеппо #джабб аль-хафи
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