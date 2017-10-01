Алеппо: более тысячи человек вернулись в город из лагеря беженцев «Манбидж»

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Алеппо, 1 октября. Российские военнослужащие помогают вернуть мирную жизнь в крупнейший город Сирийской арабской республики.

Российские военнослужащие поддержали акцию по возвращению в крупнейший город Сирии 130 семей, около 650 человек, в населенный пункт Джабб аль-Хафи, который находится в непосредственной близости от города Алеппо. Отмечается, что акцию организовали заместитель губернатора Алеппо и представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Для транспортировки беженцев власти выделили автобусы, некоторые из переселенцев использовали свой личный транспорт. Все мирные жители получили предметы первой необходимости и продукты питания, отмечает источник. Комитет по национальному примирению сообщает, что органы местного самоуправления достигли значительного прогресса по урегулированию сирийского кризиса.