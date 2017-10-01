Вице-премьер Испании потребовала от властей Каталонии положить конец референдуму

В Избранное

Мадрид, 1 октября. Правительство Испании требует от властей Каталонии немедленно прекратить проведение референдума о независимости автономного региона. Об этом заявила вице-премьер страны, министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария.

«Продолжение этого фарса ни к чему не приведет, ему нужно незамедлительно положить конец», — подчеркнула она.

Вице-премьер уверена, что ответственность за происходящее несут власти Каталонии. Также она назвала «соразмерными» действия испанских правоохранителей, «исполняющих судебные постановления».

В Каталонии утром 1 октября стартовал референдум по отделению от Испании, который обернулся столкновениями между его сторонниками и полицейскими. По данным МВД Испании, пострадали по меньшей мере 11 правоохранителей. Власти Каталонии тем временем сообщают о 337 пострадавших при столкновениях с силовиками.